MERVE YURTYAPAN

Ünlü şarkıcı Emina Jahovic, uzun yıllardır hem Türkiye'de hem Sırbistan'da yaşıyor. İki ülke arasında mekik dokuyan şarkıcı, oğulları Yaman ve Yavuz ile İstanbul'daki yaşantısına devam ediyor. Aynı zamanda ailesinin yaşadığı Sırbistan'da da müzik kariyerini sürdürüyor.

İki ülkede de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Jahovic, bazı olayları gözlerden uzak yaşamaya da gayret ediyor. Öyle ki ünlü şarkıcı ilk çocuğunun doğumundan sonra yaşadığı travmatik olayı ilk kez anlattı. 2018 yılında dünyaevine giren ve bir yıl sonra ilk çocuğu Yaman'ı kucağına alan Jahovic, o sıralarda sağlık sorunları yaşadı.









ÇOK ZOR BİR SÜREÇTİ

Emina Jahovic'in oğlunun doğumundan sonra doktorlar orta kulağında bir sorun olduğunu tespit etti. Hatta ünlü yıldız 6 ay boyunca tedavi gördü ve minik bebeğine kısıtlı hareketlerle bakabiliyordu. Yaşadığı baş dönmeleri nedeniyle ayağa kalkıp hareket edemeyen Jahovic, o günlere döndü ve yaşadıklarını ilk kez anlattı:

"Yaman'ın doğumundan sonra altı ay boyunca baş dönmesi yaşadım. Orta kulağımdaki kristallerin hareket ettiğini söylediler. Doktorların teşhisi sonrası aylar süren tedaviyle sağlığıma kavuştum."

Bu süreç Emina için hiç kolay olmadı. Anneliği yeni tattığı bir dönemde bir de böylesine zorlu bir hastalıkla mücadele etmesi duygusal olarak da onu çok yıprattı. Hiç beklemediği bir anda oluşan bu hastalık nedeniyle hem hayatı büyük ölçüde kısıtlandı, hem de o dönem sahne çalışmalarına bir süre ara vermek durumunda kaldı. Ünlü şarkıcı, teşhis koyulduktan sonra durumu kabullenip hemen çözüme odaklandığını söyledi. Emina Jahovic'in hastalıkla mücadele ettiği dönemde en büyük destekçisi de ailesi oldu. Oldukça duygusal bir dönemden geçtiğini söyleyen Emina, "Ailemin, arkadaşlarımın ve doktorların yardımı sayesinde bu zorluğun da üstesinden geldim" dedi.

Emina, hayatının bu dönemini geride bıraktıktan sonra yaşadıklarını da bir şarkıya dökmeye karar verdi. Müziği ve sözleri kendisine ait olan 'Vertigo' adlı şarkısını yazıp meslektaşı Jelena Tomaševic'e sundu. Söz yazarlarının çoğunun parçaları aşk acısı çektiklerinde yazdıklarına şahit oluruz ama Emina'ya bu kez yaşadığı hastalık şarkı yazdırmış. Hatta bu şarkı için 'Bana hayatımın en güzel ama en zor anlarını hatırlatıyor" diyor. Umarız bir daha benzer bir olay yaşamaz...









YAKIN ARKADAŞI OKUDU

Emina Jahovic'in vertigo rahatsızlığından yola çıkarak yazdığı şarkıyı 2013 yılında Sırp şarkıcı Jelena Tomasevic'e verdi. Jahovic, sanat dünyasından yakın arkadaşı olan Tomasevic ile birçok kez sahneye birlikte çıkmış ve düet yapmıştı. Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan Emina, Sırp şarkıcıyı da evinde ağırlayıp İstanbul'u gezdirmişti. Ünlü şarkıcı, kendisi için özel olan bu şarkıyı da yine kendisi için özel olan bir şarkıcının okumasını istemişti. Tomasevic, hareketli şarkıya eğlenceli bir video çekmişti.