MERVE YURTYAPAN

Ünlü oyuncu Müge Boz, sempatik, samimi ve doğal haliyle en sevilen ünlülerden. Müge Boz, basketbolcu Caner Erdeniz ile 2019 yılında evlendi. Vina ve Rika adında iki çocuğu olan Boz, hamilelik süreçlerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Yaşadıklarını anlatan ve anne adaylarıyla tecrübelerini paylaşan Boz, çocuklarını da kendi hayatına çok güzel uyumladı. Eşi basketbol antrenmanlarına kızı Vina'yla gitti, Boz ise sporda da, sette de kızından ayrılmadı.







Müge Boz, pazar turlarını ailece yapmaya özen gösterdi. Vina çok küçük yaşlarından itibaren anne babasıyla birlikte organik pazarları gezmeye başladı. Gittikleri her tatilde pazarları gezip kendi meyve sebzesini seçmeye alıştı. Tam bir pazar müdavimi olan Boz, İstanbul'da her cumartesi Feriköy Pazarı'na gidip alışveriş yapıyor.







Aslında buraya sadece taze sebze meyve almak için gitmediğini belirten ünlü oyuncu, "İkinci çocuğum doğmadan 1 hafta önce de pazardaydım, doğumdan iki hafta sonra da hemen pazara koştum. 15 yıldır bu pazara gelirim. Hem alışverişimi yaparım, hem arkadaşlarımla buluşurum, hem de tezgahlar arasında dolaşıp esnafla sohbet ederim. Hal hatırlarını sorarım ve yeni gelenlerle tanışırım. Burası domates soğan alışverişinden daha fazlası benim için. Kendimi İstanbul'da en iyi hissettiğim sosyal alanlardan biri" dedi.







Vina'yı pazarda büyüten Boz, ona da en sevdiği alışkanlığını edindirdi. Vina, tezgahlar arasında dolaşırken bazen kendi sepetini dolduruyor, bazen de kendi gözlemesini yapmak için hamur açmaya başlıyor. Çocukları için de pazar alışverişini eğlenceli bir hale getiren Boz, "Kızımı burada büyüttüm, sıra oğlum da" diyor.







14 KİLO ALDIM

Müge Boz, geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğu Rika'yı dünyaya getirdi. Hamilelik kilolarından korkan anne adaylarına yaşadıklarını anlatan ünlü oyuncu, bu süreçte kendisini kısıtlamadığını ama sağlıklı beslenmeye özen gösterdiğini söyledi. Boz, 60 kiloyla başladığı hamilelik süreci için şöyle konuştu: "Aslında 10 kilo almayı hedefliyordum ancak 14 kilo alarak hamileliğimi tamamladım. Doğum sonrası da kilolarımı vermeye başladım."