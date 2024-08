MERVE YURTYAPAN

Mısır, son dönemin gözde turizm bölgelerinden biri haline geldi. Sharm el Sheikh'in gördüğü ilginin ardından Türk tatilciler, İskenderiye bölgesini de keşfetti. Buraya düzenlenen turlarla insanlar hem yeni bir ülke keşfediyor, hem de macera dolu günler geçirebiliyor. 30. yılını kutlayan Prontotour da bu destinasyonu keşfe çıkmak isteyenler için alternatifler sunuyor. Biz de turistlerin merak sardığı bu bölgeyi deneyimlemek için yola koyuluyoruz.



MISIR'IN GÖZDESİ

Ünlü oyuncu Ümit Kantarcılar da Mısır turumuzda karşılaştığımız ünlü isimlerden. Sinema filmi çekimleri için bıyık bırakıp imaj tazelemiş. Yoğun bir tempoda çalışan oyuncu, fırsat bulduğu zamanlarda küçük tatillere çıkarak dinlendiğini söylüyor.









Alamein turizm açısından bölgenin en rağbet gören yerlerinden. Rixos Premium Alamein'de turkuvaz denizi, bembeyaz ve uçsuz bucaksız kumsalıyla sizi Maldivler'deymiş gibi hissettiriyor. Burada birbirinden eğlenceli ve macera dolu aktiviteler de var; jet-ski, parasailing ve paramotor da yapabiliyorsunuz. Ümit Kantarcılar da tam bir macera tutkunu olarak bunları deneyimliyor. Özellikle yaptığı jetski şov görmeye değer. Bir anda turistlerin ilgi odağı oluyor.

Alamein, İskenderiye merkeze 1.5 saat uzaklıkta. İsteyenler, bir günlerini kültür turuna ayırabiliyor. Burada İskenderiye Ulusal Müzesi ve Kayıtbay Kalesini gezebiliyorsunuz. Yanınıza size rehberlik edecek birisiyle gezmenizi tavsiye ederim. Size yol gösterecek birinin olması kesinlikle işinizi kolaylaştırır.

Unutmadan Mısır'da İskenderiye bölgesinde sıcaklar da öyle anlatıldığı gibi dayanılmaz değil. Her saat esintili bir hava ve çıkmak istemeyeceğiniz bir deniz sizi bekliyor.









TÜRK DİZİLERİNDEN TÜRKÇE ÖĞRENİYORLAR

Mısır'da gördüğümüz yerli halk da çalışanlar da Türk dizisi hayranı. Bizi gören herkes hemen dizilerimizden bahsediyor. Favori dizileri tabii ki 'Kuruluş Osman'... Ümit Kantarcılar'ı gören yanımıza geliyor ve onu bir dönem rol aldığı 'Kuruluş Osman'daki 'Ulcay' karakteriyle tanıyorlar. Bize öğrendikleri Türkçe kelimeleri söylüyor ve dizinin her sahnesine hayran olduklarını anlatıyorlar. Ünlü oyuncuya dizideki aksiyon dolu sahneleri nasıl gerçekleştirdiklerini soruyorlar. Ümit Kantarcılar, at binmeyi, okçuluğu bilen oyunculardan. Bu da tarihi projelerde onu bir adım öne çıkartıyor. Aksiyon sevdiğini belirten ünlü oyuncunun komedi ve dramdaki yeteneği de dikkat çekiyor. Yeni bir film projesinde de izleyicilerin kendisini oldukça farklı bir rolde göreceğini söylüyor.