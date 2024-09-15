MERVE YURTYAPAN

Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, geçtiğimiz hafta önce Roma'ya ardından da Londra'ya gitti. İş gereği bir dizi davete katılan Terim, havalimanında büyük bir panik yaşadı.







Londra'ya giden uçakta koltuğun gözüne pasaportunu koyup unutan ünlü isim, bir anda ne yapacağını şaşırdı. Ardından tüm aramalara rağmen pasaport bulunamadı. Görevliler, geri dönmesi gerektiğini söyleyince panik olan Terim, yaşadıklarını şöyle anlattı:







"Maalesef pasaportum bulunmadı. Hâlâ nasıl kaybolduğunu anlamıyorum. Çünkü uçakta koyduğum yeri çok net hatırlıyorum. Benim hatam keşke oraya koymasaydım ama olan oldu. Roma'dan Londra'ya İngiliz havayolu ile uçuyordum. Pasaportumun fotoğrafı telefonumda olduğu için ve kimliğimle birlikte vizemi sistemden kontrol edince bana kapıda damga basarak geçiş izni verdiler. Çıkarken de aynı şekilde çıkış yaptım. Yetkili önce geri dönmem gerektiğini söyledi ve bu da bana sağlam bir heyecan yaşattı."







Birçok vizesi bulunan Terim, bunun ardından İstanbul'a dönünce yeniden pasaportunu çıkarmak için harekete geçti. Ancak tüm vizeleri iptal oldu. Terim, "Pasaportumu yeniden çıkartıp tüm vizelerimi yeniden çıkarmam gerekiyormuş. Schengen, Amerika ve İngiltere vizelerim vardı. Hepsine sil baştan başvurmak zorundayım. Keşke pasaport kaybolduğunda vizelerin otomatik olarak aktarıldığı bir sistem olsaydı" diyerek hayıflandı.

Buse Terim'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Terim'in bu unutamayacağı anısıyla yurt dışı seyahat edenleri pasaportlarını daha dikkatli muhafaza etmeleri gerektiği konusunda uyaralım.







ENERJİSİNİ DÜŞÜRMEDİ

Buse Terim, yaşadığı şokun ardından "Pasaportumu uçaktaki koltuğun gözüne koyduğumdan çok emindim ama bir türlü bulunamadı. Artık yeni pasaportumla yine güzel ve birbirinden unutulmaz seyahatler yapmayı diliyorum" dedi. Ünlü isim, bu olaylara rağmen enerjisini düşürmedi ve Londra gezisinde yaşadıklarını bir kenara bırakıp arkadaşlarıyla gönlünce eğlendi.