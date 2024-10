‘Aşkın ve ayrılığın en komik halini anlattık’

Genç oyuncular İdris Nebi Taşkan ile Melis Tüzüngüç, 'Ayrılık A.Ş.' filminde buluştu. Taşkan, tiyatro öğrencisi Akın'ı canlandırırken, Tüzüngüç ise filmin eğlenceli karakteri 'Zeynep'i oynadı. İkili ile yeni projelerini, şöhret yolculuklarını ve özel hayatlarını konuştuk.

İDRİS NEBİ TAŞKAN: 'Ayrılık A.Ş.'nin farklı hikayesi beni derinden etkiledi. Hikaye, aşkın ve ayrılıkların en karmaşık, en komik yönlerini ortaya koyuyor. Filmde izleyiciye yansıtılan duygu geçişleri çok doğal ve mizah anlayışı gerçekten sıradışı. Kadın-erkek ilişkilerinde yaşanan zorlukların eğlenceli bir dille anlatılması, hepimize tanıdık gelen bu temayı daha önce hiç görülmemiş bir şekilde sunması dikkat çekici.

MELİS TÜZÜNGÜÇ: Her ne kadar ekonomik sebepler seyirci ile sinemanın arasını açmış olsa da izleyenler için çok eğlenecekleri; kendi içinde komik entrikaları olan, tatlı bir film olacak. İçinde aşk da var zaten, en sevdiğim.

İ.N.T: Partnerim Melis Tüzüngüç ile sahneleri paylaşmak ayrı bir keyifti. Karşılıklı sahnelerde oynarken çok güldük. Espriler havada uçuşuyordu. Bu enerjiyi filme de yansıttık, umarım izleyici de bunu hisseder. Ayrıca, kamera arkasında çalışan tüm ekip, setteki sinerjiyi ve yaratıcılığı her zaman en üst düzeyde tuttu. Bütün ekip, gerçekten çok eğlenceliydi. Herkes işini ciddiyetle yapıyordu ama sette bir aile havası da vardı. Hepimiz bu projenin bir parçası olmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz.

M.T.: Ben o kadar rahat çalıştım ki sette. Ekip de oyuncu arkadaşlarım da inanılmaz tatlıydı. Projeyi kabul etmemdeki en önemli sebeplerden biri de filmin yazarı ve yönetmeninin Tanser Yılmaztürk olması ve genel yönetmenin de Uğur (Yağcıoğlu) hoca olmasıydı. Kafaya takılan bir şey olduğunda anında sorabilmek ya da o sahneyi orada deşebilmek bir konfor bence. Genel olarak aşırı eğlendiğim bir set geçirdim.

İ.N.T.: Fransız bir yapımcının filmin devamını çekmek istediği haberini duyduğumda çok heyecanlandım. Fransız sineması çok köklü ve dünyaca tanınıyor. Farklı bir kültürle ortak çalışmak, filmi daha da evrensel yapar diye düşünüyorum.

M.T.: Bu haber beni de mutlu etti. Daha iyi olanaklarla, güçlü bir senaryo ve eğlenceli bir kadroyla devam filmi harika geliyor kulağa. Umarım bu hayata geçer ve hepimize şans getirir.











İDRİS NEBİ TAŞKAN: 'ŞÖHRETE ODAKLI DEĞİLİM'

Şöhret bağımlılık yapabilir ama bu tamamen nasıl yaklaştığınıza bağlı. Benim için önemli olan, işimi en iyi şekilde yapmak ve seyircilerle aramızda bir bağ kurmak. Şöhret, sadece işimin bir sonucu, asıl odaklandığım şey o değil.

Şöhret elbette bir şeyleri değiştiriyor. Daha fazla dikkat çekiyorsunuz ve insanlar sizi izliyor, bu da bazen kendinizi kısıtlama ihtiyacı hissettiriyor. Ancak hayatta dengeyi bulmak önemli. Kendime alan açmaya ve özümden taviz vermemeye çalışıyorum.

Basketbol hayatımın büyük bir parçasıydı ama oyunculukta farklı bir tat aldım. Sahada bir performans sergilerken, oyunculukta tamamen farklı karakterlerin ruhuna bürünebiliyorsunuz. Bu bana bir özgürlük ve yaratıcılık alanı sundu.

Bazı takıntılarım var! Mesela bir sahneyi mükemmel yapma konusunda bazen çok ısrarcı olabiliyorum. Detaylara takılmak ve her şeyin kusursuz olması gerektiğini düşünmek benim doğamda var. Ama bu, işime olan sevgimden ve yaptığım her şeyi en iyi şekilde yapma isteğimden kaynaklanıyor.









MELİS TÜZÜNGÜÇ: 'AŞIKSAM GÖZÜM HİÇBİR ŞEY GÖRMEZ'

Ben hep kalbiyle hareket eden biriyim. Daha doğrusu, kalbim ne derse, mantığım da onu onaylar. "Öyle olması gerekiyordu" cümlesini çok kurarım. Aldığım bir kararın sadece keyfini çıkarmaya bakarım. Kaygı duymam.

Filmde canlandırdığım kadın, bulunması zor bir kadın. Çevremdeki 10 tane erkeğe sorsam, hepsi aynı şeyi söyler. Hem komik, hem güzel, hem zeki, empatik, derin, hisli, sadık...

Aşık olunca da gözüm başka şey görmez. Dolu dolu, gümbür gümbür yaşarım aşkımı, gösteririm, saklayamam. Mani tanımam. Kıymetli bir şey bu aşk. Korkak, çekingen, pasif ve bencil yaşayamam aşkı. Öyle aşk yaşanmaz da zaten.