MERVE YURTYAPAN

Ünlü şarkıcı Emina Jahovic, memleketi Sırbistan'daki şöhretinin ardından, Türkiye'de de büyük bir üne kavuştu. Ünlü basketbolcu Mirsad Türkcan'ın kardeşi olan Emina Jahovic, şimdilerde yeni şarkıları için hummalı bir çalışma içerisinde.

Yaz aylarını oğulları Yaman ve Yavuz ile geçiren ünlü şarkıcı, Türkiye ve Sırbistan arasında mekik dokuyor. Türkiye'yi çok sevdiğini ve burada yaşamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Jahovic, hayatını değiştiren zorlu olayları anlattı. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve insanların zor bir süreçten geçtiği pandemi döneminde büyük dersler çıkardığını söyledi.







EMPATİ YAPIYORUM

Geçtiğimiz yıllarda çıktığı bir kış tatilinde koronavirüse yakalandığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Çocuklarımla kayak yapıyordum. Zayıfladım ve boğazım ağrıyordu. Ancak bunun soğuk algınlığı olduğunu söylediler. Üç gün boyunca sekiz saat kayak yaptım ve vücudumu daha da yordum" dedi. Ancak bu süreçte herkesten uzak durduğunun da altını çizen Jahovic, bu zorlu dönemde hayatına dair değişiklikler yaptığını da itiraf etti.

Pandemi sonrası daha hassas bir insan olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, "Koronayla mücadele ettim, hastalık beni daha güçlü bir kadın yaptı. Arkadaş çevremi daralttım, daha şefkatli, empati yapan ve başkalarını anlamaya çalışan bir kişi oldum. Kendimi her zaman karşımdaki insanların yerine koymaya çalışıyorum. Ayrıca egomu kontrol etmeyi de öğrendim" diye konuştu.

Jahovic'in bu yaşadıkları egolu ve kaprisli yıldızlara da büyük ders olmalı. Uzun bir süre sosyal ortamdan soyutlanarak ve maskelerle geçirdiğimiz o dönemde özgürlüklerimizin, hayatın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladık. Herkesin egolarını bir kenara bırakması gerektiğini belirten Jahovic, "Etrafımdaki herkesi anlamaya çalışıyorum. Daha özverili olmaya özen gösteriyorum. Eskiden iş arkadaşlarımla anlaşamadığımda onlara ikinci şansı vermeye zorlanıyordum ancak artık bunu yapmıyorum. Arkadaşlarım da bunlar sonucunda egomu kontrol etmeyi öğrendiğimi söylüyor" dedi. Emina'nın yaşadıklarından çıkardığı olumlu dersler, kendisini karamsarlığa sürükleyenlere de örnek olmalı.







AMELİYATTAN KURTULDUM

Emina Jahovic, geçtiğimiz aylarda bacağından bir sakatlık geçirmiş ve bir süre koltuk değnekleriyle gezmek zorunda kalmıştı. Şimdi sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Sırp şarkıcı, "Şu an iyiyim. Son zamanlarda sakatlıklar nedeniyle çok fazla sorun yaşadım" dedi. Düzenli yaşamaya ve spor yapmaya özen gösteren Jahovic, bu süreçte çalışmalardan da uzak kaldığını söyledi: "4-5 ay boyunca antrenman bile yapamadım, aktif olamadım. Tendonu yaralamıştım ama çok şükür ameliyattan kurtuldum, kendimi iyi hissediyorum."