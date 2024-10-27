MERVE YURTYAPAN

Türkiye, dünyaca ünlü işadamlarının, sayılı zenginlerin gözdesi oldu. Ülkemize sadece gezmek için gelmiyorlar, aynı zamanda en özel günleri olan düğünlerini de İstanbul ve Bodrum'da yapıyorlar.

Yaz boyu Boğaz'da ve Bodrum'un lüks otellerinde yapılan düğünler hız kesmeden devam ediyor. Bu kez Endonezyalı milyarderler çocuklarını İstanbul'un en lüks otellerinden birinde Boğaz'a karşı evlendirdi.









Bali United Futbol Kulübü'nün sahibi Pieter Tanuri'nin kızı Adelle Odelia Tanuri ile PT Impack Pratama Industri şirketinin sahibi Haryanto Tjiptodihardjo'nun oğlu Phillip Tjipto, önceki gün Boğaz'da düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi. 1.2 milyar dolarlık servetiyle Forbes milyarderler listesine giren Haryanto Tjiptodihardjo, Endonezya'nın sayılı işadamlarından. Endonezya'nın 40'ıncı, dünyanın 2 bininci en zengin ailesi olan Tjiptodihardjo'ların dillere destan düğünü için hazırlıklar 1 yıl öncesinden başladı.









Türk organizasyon şirketlerinin her detayıyla ilgilendiği düğün için kesenin ağzı açıldı.

Yaklaşık 500 kişi Uzak Doğu ve dünyanın çeşitli ülkelerinden geldi. Performans sanatçıları İtalya'dan, fotoğrafçılar Avrupa'dan, orkestra ve sahne gösterilerini gerçekleştirenler İngiltere'den, DJ'ler Hollanda'dan getirildi. Konaklamalarının da karşılandığı misafirler, unutulmaz bir akşam yaşadı.









Ertesi gün de büyük bir tekneyle misafirlere Boğaz turu yaptırıldı. Bu organizasyon için yaklaşık 2.7 milyon Euro yani 100 milyon harcandı. Eşsiz güzelliğiyle herkesi büyüleyen İstanbul Boğazı, daha çok düğüne ev sahipliği yapacak. Her geçen gün ilginin daha da arttığı bu lokasyonlarımızda dünyanın sayılı zenginlerinin görkemli düğünlerine şahit olmaya devam edeceğiz.









ÇİÇEKLERLE DONATILDI

Düğün alanı bordo ve mor ortancalar, pembe güllerle donatıldı.

Nikah seremonisi için Boğaz kenarında bir bölüm düzenlendi. Etraf beyaz güllerle süslendi.

Gelinin ve damadın arkadaşları aynı renkte giyindi.

Düğün sonunda led ışıklarla saray boydan boya yeni evli yazılarıyla donatıldı.