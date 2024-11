MERVE YURTYAPAN

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla reytinglerin zirvesinde yer alan, güven listelerinin üst sıralarında olan, halkın sevgilisi Esra Erol, her yaptığı işe özenen ve güzelleştiren biri. Ünlü sunucu ile geçtiğimiz günlerde Şükran Güzeliş'in ev sahipliği yaptığı bir etkinlikte bir araya geldik.

Erol ve Güzeliş ile hem kahvaltı yaptık, hem de keyifli bir sohbete daldık. Tabii önce Erol'un programdaki başarısından başladık sohbete... Ünlü sunucu, girdiği ortama renk getiren, samimiyeti ve esprileriyle ortamın enerjisini bir anda yükselten biri. Yine pozitif ve bitmeyen enerjisiyle bizi bir anda etkisi altına aldı. Her günü dolu ama "Çalışmak beni daha enerjik kılıyor. Bu koşturmacanın içinde her şeye yetişebiliyorum" dedi. Aile onun en değerlisi. Çocuklarının mutluluğu her şeyden önce geliyor onun için. Güne erken başladığını anlatıyor, çocuklarını okula gönderdikten sonra soluğu kanalda alıyor. "Programa her gün aynı heyecanla çıkıyorum" diyor ve tabii onun için en önemli olan şey programda ulaşabildiği kadar insana elini uzatmak, onlara doğru öğütler verip güçlü bireyler olmalarını sağlamak.









TOPLUMUN ANALİZİNİ YAPIYORUM

"Güçlü kadın olmayı çok önemsiyorum" diye devam ediyor Erol. Özellikle kadınların ve genç kızların rol modeli. Bu nedenle onlara doğru örnek olmayı çok önemsiyor. Yoğun temposuna rağmen kendisini geliştirmeyi ihmal etmeyen ve Sosyoloji bölümü okuyan ünlü sunucu, "Toplumsal konular beni çok ilgilendiriyor. Yaptığım iş, okuduğum bölüm ve araştırdığım konular gereği hep toplumun analizini yapmaya çalışıyorum" diyor.

Tabii, 3 kadın bir araya gelince güzellik, bakım ve mücevherlerden konuşmadan da olmaz. "Kendine hediye alan, güçlü kadın olabilmeyi önemsiyorum" diyor Erol ve şöyle devam ediyor: "Programımda da kadınlara, genç kızlara güçlü olmaları gerektiğini vurguluyorum. Hayatımın her noktasında tutarlı olmaya ve dengeli yaşamaya özen göstermiş biriyim."

Ünlü iş kadını Güzeliş de mücevherlerden bahsederken pırlantayı nesilden nesile aktarılan bir arzu nesnesi olarak tanımlayarak aile büyüklerinin çocuklarına bırakmak istedikleri en değerli hediye olarak anlatıyor.

Erol bu sırada yine kadınların gücünü vurgulayarak "Kadınlar değerli taşları sevdikleri için pırlanta takmak istemezler, değerli olduklarını bildikleri için takmak isterler. Değer görmek, değerli olmak pırlantada sembolize ediliyor. Tektaşını kendisinin alması meselesi kadının güçlenmesini sembolize eden, rol ve kalıpların kırıldığını gösteren bir ifadedir" diyerek asıl mevzunun değer görmek olduğunun altını çiziyor.

Alanında başarılı iki güçlü kadınla bir araya gelerek çok keyifli bir gün geçirdim. Aileden iş hayatına, güzellikten sosyal konulara kadar her şeyi konuştuk. Erol'un anlattıklarının kadınların kulağına küpe olmasını ve onları her zaman cesaretlendirmesini dilerim...