MERVE YURTYAPAN

Türkiye tüm dünya için cazibe merkezi haline geldi. Yaz aylarında gözde tatil beldeleri Bodrum, Çeşme, Marmaris dolup taşıyor. Dünyanın en zenginleri, Rus oligarklar, jet-set ve ünlü yıldızlar, tatil için ülkemizi tercih ediyor. İstanbul da yaz-kış turistlerin en uğrak yerlerinden biri.







Alman model Ann-Kathrin Rudel de geçtiğimiz hafta İstanbul'a geldi. Ailesi ve tüm arkadaşları kendisi için bu özel günü herkesten uzakta Türkiye'de geçirmesine şaşırdı. Ancak Rudel, onlara en mutlu hissettiği yerde olmak istediğini söyledi.







"Muhteşem bir doğum günü kutlaması için Türkiye'ye geldim. 25. yaşıma burada gireceğim" diyen Alman model, bir hafta İstanbul'da kaldı. Sultanahmet'te bulunan bir otelde konaklayan Ann-Kathrin Rudel, her gününü dolu dolu geçirdi. Tarihi yerlere gitmeyi ihmal etmeyen Rudel, öncelikle Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti, ardından Yerebatan Sarnıcı'nı gezdi. Kapalıçarşı'ya gidip alışveriş yapan ünlü model, ardından Beyoğlu sokaklarında da turladı. Yöresel lezzetlerin tadına bakan manken, doğum gününü unutulmaz kıldı. Arkadaşlarından 25. yaş gününe özel yapılan çiçeklerle süslenmiş kalpli bir hediye alan, kırmızı güller ve doğum günü pastasıyla küçük bir kutlama yaptı.







Ünlü model, "Herkes yeni yaşıma neden İstanbul'da girdiğimi soruyor. Hangi yerde mutlu olduğunuzu hissediyorsanız, yeni yaşınıza orada girmelisiniz. Benim için pozitif enerji ve mutluluğu burası temsil ediyor. Önümüzdeki yılın çok iyi geçeceğini düşünüyorum. Yeni yaşım için çok iyimser ve heyecanlı hissediyorum" diyerek duygularını açıkladı.