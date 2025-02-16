MERVE YURTYAPAN

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, geçtiğimiz günlerde Darüşşafaka'da öğrenim gören çocuklarla bir araya geldi. Çocuklar bir anda ünlü oyuncu etrafını sardı. En küçüğünden en büyüğüne hepsinin Yeşilçam filmlerinden ve Koçyiğit'ten bilgisi vardı. Hepsi "Siz 4 yapraklı yoncadan birisiniz. Aile büyüklerimizden sizleri dinleyerek büyüdük. Hayat hikayeniz de bize ilham verdi" diyerek oyuncuya olan sevgilerini dile getirdi.

Koçyiğit, yatılı okulda öğrenim gören çocuklarla birlikte olunca eski günlerini hatırladı ve onlara yaşadıklarını anlattı: "Ben de ilkokulda sizler gibi yatılı okulda okudum. Annemin ruhunda sanatçı olmak vardı. Bende yetenek görünce çok önümü açtı. Beni imtihana soktu ve 7 yaşında yatılı okula gittim. Balerin olmayı çok istiyordum ama hasret oldu benim için, gurbetteyim diye zorlandım ve daha sonra ortaokulu İstanbul'da bitirip oyunculuk eğitimi aldım. Beni destekleyen ailemdi ve bu benim için şanstı."

Koçyiğit, sözlerine şöyle devam etti: "Sizler gibi 4 sene yatılı okulda okudum. Bana çok büyük katkısı olduğuna inanıyorum. Yardımlaşmanın, paylaşmanın önemini öğrendim. Devletin okuttuğu bir talebe olduğum için devletin her şeyden daha değerli olduğunu bilip kendimi manen borçlu hissettim. Daha sonra meslek hayatımda orada öğrendiğim şeyler çok işime yaradı. Meslektaşlarımla paylaşmayı, yardımlaşmayı yatılı okulda kazandığım bilgilerle gerçekleştirdim. Hayata kendimi hazır hissederek başladım. Hâlâ orada kurduğum arkadaşlıklarım devam ediyor."

Çocuklarla yemek yiyen Koçyiğit, onlarla birlikte sebze çorbası içip makarna ve köfte yedi.

Bir lise öğrencisinin doğum günün kutlayıp onun mutluluğuna ortak oldu. Ardından tüm sınıfları gezmeye koyuldu. Sanata çok önem verildiğini gören Koçyiğit, "Bu beni çok mutlu etti. Bir sanat dalıyla ilgilenen çocuklar, daha sevecen olur, hayata bağlı ve keşfetmeyi sever. Kendisini her daim geliştirir. Sanatla dünya daha güzel olur" dedi.

Solfej çalışan çocuklarla şarkı söyledi, piyano çalan öğrenciye ilk resitalinde onu dinleme sözü verdi. Müzik sınıflarından birinde flüt çalan çocuğu gören Koçyiğit, "Benim de ilk enstrümanım flüttü. Annemin de ilk çaldığı müzik aletiymiş. Ben de annemin öğretmeninden ders alınca flüt öğrendim ve 3 sene çaldım" deyip eline bir flüt alıp öğrenciyle birlikte çaldı. 25 Mayıs'ta 42 ilde yapılacak giriş sınavlarıyla çocukların yaşamlarının değişmesinin çok değerli olduğunu söyleyen Koçyiğit, öğrencilere meslek seçimleriyle ilgili nasihatlerde bulunmayı da ihmal etmedi.

AİLE BİRLİĞİ ÖNEMLİ

Aile hayatına her zaman çok önem verdiklerini belirten Koçyiğit, "Bayramlarda, özel günlerde hep birlikte olmaya çalışırız. Birbirine çok bağlı bir aileyiz. Ben bunu kendi annemden öğrendim. Benim öğrettiklerimi de kızım Gülşah devam ettirdi. Torunlarım Neslişah ve Aslışah da aynı şekilde aile birliğinin önemine hep önem verir. Engin Altan Düzyatan, çocukları olduktan sonra bir röportajında 'Vatana, millete hayırlı evlatlar olmalarını diliyorum' demişti. Bu söz benim için çok önemli. Her zaman vatanına ve milletine hayırlı olan, güzel evlatlar yetiştirmeliyiz" diye konuştu.



EN BÜYÜK ACI, SEVGİ İLE YUMUŞATILIYOR

Ebru Arpacı'nın evsahipliğinde gerçekleşen etkinlikte çocuklarla buluşmanın heyecanını yaşayan ünlü oyuncu, "Eğitimde fırsat eşitliği misyonu ile 1873'ten bu yana varlığını sürdüren, şefkat yuvası Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nı ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadım. Orada geçirdiğim saatlerin bendeki karşılığını hangi kelimelerle anlatabilirim bilemiyorum… Kapısından geçip okula girene kadar yürünen o mesafede birlik ve beraberlik ruhu insanın içine işlemeye başlıyor. Koridorlarından sınıf içlerine, sanat sınıflarından bilim&teknoloji sınıflarına, bahçesinden yemekhanesine kadar her köşesinde şefkat, huzur, sevgi, yaratıcılık, özgürlük, güler yüz, mutluluk, saygı, özgünlük yakalıyor insanı. Bir insanın hayatta yaşadığı en büyük acının, sevgi ile yumuşatıldığı, ülkemizin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından biri… Buradan mezun olan çocuklarımız bugün; özgüvenli, merhametli, empati duygusu, yaratıcı zekâsı, sanat ruhu son derece gelişmiş bireyler olarak çeşitli alanlarda, yüksek başarılarla hayatlarına devam ediyorlar" dedi.