Karaktere bürününce kendimi yalnızlaştırıyorum

‘Dayı 2’ filminin ‘Cevahir’i Ufuk Bayraktar, “Bir karaktere büründüğüm zaman kendimi etraftan soyutlayıp yalnızlaştırıyorum. O esnada da sadece o karaktere yoğunlaşıyorum” dedi

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, 'Dayı 2' filminde 'Cevahir' karakteriyle izleyiciyle buluştu. Bayraktar ile yeni filmini ve özel hayatını konuştuk.

İlk filmden gelen olumlu yorumlardan sonra mı 'Dayı 2'yi çekmeye karar verdiniz?

Filmi yazan, yöneten ve yapan abim. Bu onun kararı. Ben filmin başrol oyuncusuyum. Abim buna inandı, biz de inandık ve görevimizi en iyi şekilde yapmaya gayret ettik. Tabii ki ilk filme gelen olumlu tepkiler ve seyircinin beklentisi bize en büyük güç oldu. O zaman maske, mesafe, aşı ve test şartı olduğu halde 500 bin kişi izledi Dayı 1'i. Sonra dijital platformlarda izlenme ile gelen geri dönüşler bizi motive etti. Daha sonra neredeyse her telefonda olan bir uygulama da bugüne kadar gelmiş geçmiş en çok izlen Türk filmi olunca biz yapıyoruz dedik.

Abiniz Uğur Bayraktar'la çalışmak konforlu muydu?

Abim benim yerime çoğu şeyi planladığı için ve onun korumacı yapısı ve mükemmeliyetçiliği beni çok rahatlatıyor, işimi kolaylaştırıyor. Tabii zorlukları da olmuyor değil, her abi kardeş arasında olan tatlı sürtüşmeler olabiliyor. Tabii ki benim abime saygım çok büyük, yalnızca işte değil hayatımızın her alanında ailesini koruyan kucaklayan onlar için daha iyisi olması için çalışan biri. Ama başka oyunculara gösterdiği toleransı bana göstermiyor. Ama bu onun setteki hakimiyetini daha da arttırıyor benim de işime geliyor aslında. Yani iyi bir uyumumuz oluştu diyebilirim çünkü birbirimizi çok iyi tanıyoruz.

Gelen karaktere bürünüp, proje bitene kadar o karakterde kalıyormuşsunuz...

O karakterde kalıyor derken aslında kendimi etraftan soyutlayıp yalnızlaştırıyorum ve o esnada o karaktere yoğunlaşıyorum. Yoksa normal sosyal hayatta insanların arasında, öyle davranmıyorum.

PARAYA ÖNEM VERMEM



Ünlü olmak hayatınızı değiştirdi mi?

Tabii farklı bir yaşam oldu tanınırlık bilinirlik ve tanımadığın insanların sana karşılıksız sevgisi mükemmel bir his ama zorlukları da var çünkü ben de normal bir insanım. Onların hayalindeki yarattıkları kusursuz insan olmak kolay değil. Ama güç olarak diyorsanız biz rahat bir çocukluk geçirdik. Yalnız ben o zamanda parayla alınan şeylere veya şekle şemale önem vermezdim şimdi de. Hala metrobüs ve metro kullanan biriyim. Karakterimi değiştirmedi, ben neysem oyum sadece hayat herkesi olduğu gibi beni de yaşanmışlıklarımla olgunlaştırdı her insanı olduğu gibi.



ÇOCUKLARIM BENİM HAYATIM



Çocuklarınızla iletişiminiz nasıl?

Bir prensesim bir de aslanım var. İkisinin de yeri apayrı bende. Hayat benim için onlar demek. Mümkün olduğunca onlarla vakit geçirmeye çalışıyorum. Annenin çocuklarıyla bağı daha karnındayken başlar ama baba öyle değil. Babalar, bu bağı çocukları büyüdükçe ve onlarla iletişimi arttırdıkça daha iyi kurarlar. Benim onlara olan sevgim ve bağım her geçen gün artarak büyüyor. İnşallah onların ilerde gurur duyabilecekleri bir babayımdır ve bunu devam ettirebilirim.

Filmlerinizi izliyorlar mı?

Evet izliyorlar hatta son zamanlardakilerini beraber izliyoruz. Artık büyüdüler biri 17 yaşında biri 15. Çekimlerde sete ziyarete gelip orda da çekim anlarını da izliyorlar. En son 3-4 filmimi zaten galalarda beraber izledik çocuklarımla.