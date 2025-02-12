Hülya Koçyiğit'in Londra’da ambulans çilesi

Ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit, Londra’da gittiği AVM’de yere düşüp kafasını çarptı. 2 saat ambulans gelmesini bekleyen ve ölümden dönen Koçyiğit, kızıyla torunlarını üzmemek için yaşadıklarını gizledi. Usta oyuncu, eşi Selim Soydan’ın desteğiyle ayağa kalktı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, geçtiğimiz aylarda gittiği Londra'da görünmez bir kaza yaşadı. AVM'de alışveriş sepetiyle gezerken yana dönmek isteyen Koçyiğit, bir anda ayağının ters dönmesiyle yere düştü. Sırt üstü yere düşen Koçyiğit hızla kafasını yere çarptı. Bir anda neye uğradığını şaşıran ünlü oyuncu, önce gözlerini açıp bilincinin yerinde olup olmadığını kontrol etti. Yanında kimse olmayan Hülya Koçyiğit'e çevredeki kişiler yardım etti. Yerinden kalkamayan usta oyuncu, 2 saat boyunca ambulansın gelmesini bekledi. Koçyiğit, "Türkiye'deki sağlık sisteminin ne kadar iyi olduğunu bir kez daha yaşayarak gördüm.

Yattığım yerde tam 2 saat ambulansın gelmesini bekledim. Türkiye'de olsa 5 dakika içinde en yakındaki ambulans hemen gelir ve yaralı kişiyi hastaneye yetiştirirdi. Ancak orada uzun süre bana müdahale edilmesini bekledim. Sağolsun insanlar benimle birlikte beklediler, yardımcı olmaya çalıştılar. Yanımda ailemden kimse olmadığı için zor bir süreç geçirdim. Gittiğim hastanede de uzun süre bekledim sonrasında film çekildi ve hayati bir tehlike olmadığını öğrenince evime gitmek istedim" dedi.

EVDE İSTİRAHAT ETTİ

Kafatasında büyük bir şişlik oluşan Koçyiğit'in beyin kanaması geçirdiğinden korkuldu. Ancak yapılan tetkikler sonucunda hayati bir tehlike olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine bir ay boyunca evde istirahat ederek geçiren Koçyiğit, yaşadığı olayı sadece eşi Selim Soydan'a anlattı.

Ünlü oyuncu, büyük bir olay yaşamasına, hatta ölümden dönmesine rağmen ailesini düşünüp onların yaşantısına aynen devam etmesini istedi ve panik yaşamamaları için bu süreci kızı Gülşah Alkoçlar ve torunlarından gizledi. Üzülmemeleri için yaşadıklarını iyileşene kadar tüm aileden saklayan Koçyiğit, eşinin desteğiyle sağlığına kavuştu. Bir ay içinde birkaç kez kontrole giden ünlü oyuncunun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



İNGİLTERE'DE TIP ÖĞRENCİLERİ OKULU BIRAKIYOR

İngiltere'de yapılan bir anket, tıp öğrencilerinin yaklaşık yüzde 20'si kötü ruh sağlığı nedeniyle üniversiteyi bırakmayı düşündüğünü ortaya koydu. Euronews'te yer alan habere göre, ülkedeki dokuz farklı kurumda öğrenim gören tıp öğrencileri, çevrimiçi anket soruları yanıtladı. 800 civarı öğrenciden yaklaşık 407'si okulu bırakma niyetleri ve ruh sağlıklarıyla ilgili soruları içeren takip anketini tamamladı. Ankete göre, öğrencilerin yarısından fazlası uykusuzluk çekiyor, üçte birinden fazlası duygusal olarak tükenmiş durumda ve her 10 öğrenciden dördünde anksiyete ya da depresyon belirtileri görüldü. İngiliz Tabipler Birliği'nin (BMA) yaptığı bir anket, öğrencilerin yüzde 40'ından fazlasının mali baskılar nedeniyle eğitimlerine ara vermeyi ya da tıp eğitimini bırakmayı düşündüğünü ortaya koymuştu.

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