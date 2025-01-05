MERVE YURTYAPAN

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan, çocukları Asil Aslan ve Hamza Arda ile kış tatilini İsviçre'deki Gstaad köyünde geçirdi. Büyük bir kayak merkezi olan ve ünlü isimlerin uğrak yeri olan bu bölgede tatil yapan aile, keyifli bir hafta geçirdi.

Bu tatile yardımcıları olmadan giden Aslıhan Turan, "Tatillere yardımcılarımız olmadan da gidiyoruz. Bu sefer de öyle oldu. Çünkü vizeleri yetişmedi. Ailece gittiğimiz tatillerde çocuklarımın her şeyiyle birebir ilgilenmek bana çok keyif veriyor. Kayak bavullarını toplarken bile yorulmadım. Ama kilo vermiş olabilirim. Annem de bizimleydi, bana çok yardımcı oluyor. Arda da bu tatil çok yardımcı oldu maşallah diyelim" dedi.

Turan, tatil için bu bölgeyi neden tercih ettiğini de anlattı: "Uzun zamandır buraya gitmeyi tercih ediyorum. Değişikliği çok seven bir insan değilim. Özellikle zaman kısıtlı ise bildiğim yere gitmeyi isterim. Klasikçiyim, ailem orada çok mutlu, ben de bir yeri seversem yeni rota oluşturamıyorum maalesef. Bu tarihlerde hep oradayız inşallah."

Aslıhan Doğan Turan, yaşantısını çocuklara göre şekillendirenlerden. Okul saatlerine göre gündelik işlerini ayarlayıp tatilleri de çocuklarının ve eşinin boş olduğu vakitlere göre organize ediyor. Her anne gibi çocukları olduktan sonra daha kaygılı biri olmuş. "Ailem, özellikle de çocuklarım konusunda zaman zaman kaygılarım oluyor. Ama genel olarak çok kaygılı bir yapıya sahip değilim. Negatife yönelmemeye çalışırım. Pesimist ve melankolik insanları etrafımda tutmuyorum. Dolayısıyla pozitif bakış açısına daha çok yakınlaşabiliyorum. Ailem ve sağlık en önemli şey benim için" diyerek aile yaşantısına verdiği önemi de anlattı. Aslıhan Doğan Turan ile Arda Turan'ın tatilleri, boş vakitleri birlikte geçirmesi çok değerli. Aynı zamanda çocuklarıyla kaliteli zaman geçirme konusunda da çok başarılılar. Yoğunluktan ailesine ayıracakları vakitten çalanlara örnek olsunlar.





SİMETRİ TAKINTIM VAR

Aslıhan Doğan Turan, iki çocuk annesi olmasına rağmen formda olmasıyla her zaman dikkat çekiyor. Hatta doğumdan sonra da kısa sürede eski fit görünümüne kavuşmuştu. Günde iki öğün beslendiğini söyleyen Turan, "Gittiğim yerlerde tabii ki istediğimi yiyorum. Özellikle hamburger çok severim ve seyahate çıkmadan önce nerede güzel hamburgerci var araştırırım" dedi. Mükemmeliyetçi bir yapısı olan Turan, bir de itirafta bulundu: "Simetri ve düzen takıntım var. Bu bazen beni çok rahatsız ediyor."