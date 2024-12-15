MERVE YURTYAPAN

Ünlü oyuncu Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar, uzun süredir sosyal medyada en çok takip edilen isimlerden. Yaşantısı, kızları Ses ve Ela ile yaptığı paylaşımları oldukça ilgi gören Çınar, eşinden ayrıldıktan sonra bir süre yeni hayatına adapte olmaya çalıştı. Şu sıralar yeniden davetlerde boy gösteren ünlü influencer, geçtiğimiz günlerde yaşadığı ilginç olayı anlattı.

İstanbul'da gittiği bir AVM'de karşılaştığı yabancı uyruklu bir kişinin kendisinden yardım istediğini söyleyen Çınar, "Adamı çaresiz görünce hemen yardım etmek istedim. Benim de İngilizcem iyi bu nedenle kendisiyle konuştum, ne istediğini anlamaya çalıştım. Adam bankalardan para çekemediğini ve yanında da hiç parası olmadığını söyledi. Ben de ona para verip yardımcı olabileceğimi ilettim. Kabul etmeyince birlikte bankaya gittik, ancak onun için para çekmemiz mümkün olmadı. Karnının aç olduğunu öğrenince bir restorana götürdüm ve ona yemek ısmarladım. Normalde asla böyle bir şey kabul etmeyeceğini söyledi ancak çok zor durumda kaldığını anlattı. Ben ona inandığımı söyledim ve evine dönmesi için taksi çağırabileceğimi belirttim" diyerek olayı anlattı. 2-3 saat boyunca tanımadığı bu kişiye yardımcı olmak için uğraşan Çınar, son olarak taksi çağırmak istedi.







Seda Çınar, "Uygulama üzerinden taksi çağırmak istedim. Ancak adam parayı bana ver ben binip giderim diye tutturdu. Sonra da inatla telefon numaramı almak istedi. Numaramdan benimle iletişime geçip parayı o şekilde iade etmek istiyormuş. Ancak tanımadığım birine numaramı vermek istemedim. Benim için sorun değil ama içinize sinmiyorsa sosyal medyadan yazarsınız oradan iletişime geçeriz diye karşılık verdim. Ancak adam ısrarla telefon numaramı istemeye devam edince ben de mecburen oradan uzaklaşmak durumunda kaldım" diye konuştu.

Seda Çınar, yardım etmek isterken hiç ummadığı bir durumun içerisinde bulmuş kendini... Karşısındaki kişinin iyi ya da kötü niyetli olup olmadığı tabii ki bilinmez ama uzun süre hiç tanımadığı birine yardım etme çabasına girmiş olması gerçekten takdir edilecek bir durum...







'ARTIK DAHA YOĞUN ÇALIŞACAĞIM'

Seda Çınar, mayıs ayında 7 yıllık eşi Ümit Erdim ile yollarını ayırmıştı. Bu süreç sonrasında tüm hayatını değiştiren Çınar, çocuklarıyla birlikte Ankara'ya taşınmıştı. Büyük kızı Ses'in eğitimi için böyle bir karar aldığını belirten Çınar, bir yıl sonunda alışamadığı için tekrar İstanbul'a geri döndü. Kızlarıyla kendisine yeni bir hayat kuran ünlü fenomen, artık işlere yoğunluk verdiğini söyledi: "Bir dönem iki kızımı büyüttüğüm için işlerden uzak kalmıştım ama artık kızlarım için daha yoğun bir şekilde çalışmaya karar verdim."