MERVE YURTYAPAN

İşadamı Buğra Toplusoy ile 2018'de nikah masasına oturan ve eşinin işleri nedeniyle ABD'ye yerleşen oyuncu Ceyda Ateş, şu sıralar 'Son Dilek' filmiyle gündemde

Ateş, henüz 5 yaşındayken düzenlenen bir çocuk güzellik yarışmasında çocuk güzeli seçilmişti. Ardından da 10 yaşındayken ekran macerası başlamıştı. Rol aldığı projelerde uzun ve sağlıklı sarı saçlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, güzellik ritüellerini açıkladı.

Ateş, yıllardır beline kadar uzanan sarı saçlarını nasıl koruduğunu şöyle anlattı: "Saçlarıma her hafta yağ kürleri yapıyorum. İçinde Hindistan cevizi yağı, badem yağı, D vitamini var. Hepsini karıştırıp saçıma sürüyorum. Toplayıp birkaç saat bekliyor ve sonrasında yıkıyorum. Bu uyguladığım kür saçlarımın daha sağlıklı olmasını sağlıyor."

Güzel oyuncu, bu işlemlerin dışında saçlarına sirke bakımı yaptığını da söyledi: "10 günde bir mutlaka saçlarımı sirkeyle duruluyorum. Sirkenin saçlarıma parlaklık verdiğini ve daha güzel görünmesini sağladığını düşünüyorum."

Ceyda Ateş'in bu güzellik sırlarının saçlarına önem veren birçok kadının ilgisini çekeceği kesin…



İŞTE ÜNLÜ İSİMLERİN BAKIM RİTÜELLERİ

Ceyda Ateş'in bu bakım ritüelleri, diğer ünlü isimleri akıllara getirdi. Hadise, Tülin Şahin ve Nurgül Yeşilçay da geçtiğimiz dönemlerde güzellik sırlarıyla çok konuşulmuştu.

Ünlü şarkıcı Hadise, "Saçları yıkadıktan sonra fön çekmek çok yıpratıyor. Bu yüzden de 10 günde 1 yıkıyorum. Böylece saçımın daha az yıpranmasını sağlıyorum" demişti. Manken Tülin Şahin ise kabarık saçlarının görüntüsünü iyonlu saç tarağına borçlu olduğunu anlatmıştı. Bu tarağı kullanarak daha hacimli saçlara sahip olduğunu söylemişti. Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay ise "Saçlarını çok sık yıkayan biri değilim. Kendi yağı da lazım saça. Bazen 5 günde bazen de 1 hafta sonra yıkıyorum" açıklamasını yapmıştı. İşte ünlü isimlerin paylaştığı güzellik sırları. Sizler de onlar gibi saçlara sahip olmak istiyorsanız, bu önerilere kulak verebilirsiniz…