MERVE YURTYAPAN

Türkiye'nin gözde tatil beldelerinde yaz sezonu açıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Bodrum, Marmaris, Antalya, Çeşme gibi şehirlere turist akınları bekleniyor.

Dünya jet-seti, Rus oligarklar, ünlü yıldızlar ve en zenginlerin tatillerini geçirdiği beldelerimiz şimdiden ünlü isimlerin seyahatlerine ev sahipliği yapıyor. Dünyaca ünlü oyuncular, mankenler Bodrum'dan güneşin ve denizin keyfini çıkarmaya başladı.

Dünyaca ünlü Fransız manken Chloe Lecareux de geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi. 16 yaşında sokakta keyfedilen ve ardından modellik kariyerine başlayan Chloe, ardından birçok ünlü markanın defilesinde podyuma çıktı. Sosyal medyada 500 bini aşkın takipçisi olan ünlü model, genç kızlara stil konusunda öneriler de veriyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte yaz sezonunu açan Chloe, Bodrum'da tatil yaptı. Bu seyahati sürecinde spor yapmayı ve sağlıklı beslenmeyi de ihmal etmeyen ünlü manken, gün doğumunu izlemek için sabaha karşı uyandı. Chloe Lecareux, yakın bir manken arkadaşıyla birlikte çıktığı bu gezide çok memnun kaldı. Denizin ve güzel havanın keyfini çıkaran manken, yöresel lezzetlerin tadına bakmayı da ihmal etmedi. Gün boyu deniz kenarında güneşlenen Chloe, konakladığı otelde gördüğü ilgiden de çok mutlu oldu. Her yıl dolup taşan, büyük ilgi gören tatil bölgelerimiz, havaların ısınmasıyla birlikte bu yaz daha çok ünlü misafire ev sahipliği yapacak ve renkli görüntülere sahne olacak.



İLK KEZ GELDİM, HAYRAN OLDUM

Paris, Londra ve Mauritius üçgeninde yaşayan Chloe Lecareux, Türkiye'yi çok sevdiğini bu nedenle sezonun ilk tatilini ülkemizde yapmak istediğini söyledi. Daha önce hiç gelmediği bir beldeyle gidip hem bölgeyi keşfetmek hem de unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyen ünlü manken, bu nedenle Bodrum'u tercih etti. Gördüğü doğa karşısında çok etkilenen Chloe, "Bu Bodrum'a ilk gelişim. Hem doğaya hem de yemeklere bayıldım" dedi.