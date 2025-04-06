MERVE YURTYAPAN

Ünlü oyuncu Özge Törer, ilk projesi 'Kuruluş Osman' ile ekran yolculuğuna başladı. Her hafta çarşamba akşamı izleyiciyle buluşan dizi, başarısını katlayarak izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. atv ekranında 6 sezondur zirvede yer alan dizide 'Bala Hatun' karakterini canlandıran ünlü oyuncu, 100'ü aşkın ülkede yayınlanan projeyle izleyiciyle buluşuyor.

Törer, önceki gün Bozdağ Platoları'nda gerçekleşen söyleşide hayranlarıyla buluştu. Bala Hatun'u görmek için yurt dışından gelen hayranlar da vardı. Dizinin çocuk hayranları, kostümler giyerek o dönemin ruhuna bürünmüştü. Özellikle çocukların bu sevgisi karşısında çok duygulanan Törer, onlarla tek tek fotoğraf çektirdi.

Altı sezondur 'Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit ile başrolü paylaşan Törer, "Çok iyi bir ekibimiz var. İlk günden beri keyifli ve uyum içinde çalışıyoruz. Bizlerin bu kadar iyi anlaşmasının da ekrana yansıdığını düşünüyoruz" diye konuştu. Dönem projesinde oynamanın çok güzel bir deneyim olduğunun da altını çizen ünlü oyuncu, birçok projede unutulmaz sahnelerde yer aldıklarını anlattı. Kendisi için en unutulmaz sahneden de bahseden Törer, şöyle konuştu:

"Alaeddin'in doğum sahnesi unutulmazdı. Mağarada çektik. Tüm ekip o sahnenin atmosferine ve duygusuna kapıldık. Annelik benim bilmediğim ve tatmadığım bir duygu ama enteresan bir şekilde o sahneyi çekerken anaç ruhumla ağlamaya başlamıştım. Biz de çekim yaparken farklı duygularımızı keşfediyoruz."

Karşısında kalabalık bir hayran grubu görünce çok mutlu olan Törer, "Bugün kalabalık bir hayran kitlesini ağırladık. Hem Türkiye'den hem de dünyanın başka bir ucundan gelen sevenlerimizle beraberdik. Ben de bu kadar kalabalığı karşımda görünce heyecanlandım. Çok keyifli ve güzel geçti. Umarım başka bir zaman yine bir araya geliriz. Benim için de mutluluk vericiydi" dedi.

'Kuruluş Osman', tüm dünyanın ilgiyle izlediği bir dizi oldu. Yerli ve yabancı turistler seti geziyor. Dizide kullanılmış kostümleri giyip kendilerini o dönemde hissediyorlar. Oyuncular da bu ilgiden oldukça memnun. Hatta seti ziyarete gelen dizi fanlarıyla karşılaşınca onlarla sohbet edip aynı heyecanı paylaşıyorlar.