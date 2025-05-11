MERVE YURTYAPAN

Türkiye her sene olduğu gibi bu yıl da dünyanın en zenginlerinin gözde destinasyonu olmaya devam ediyor. Dünya jet seti, sayılı işadamları hem tatil rotalarına Türkiye'yi ekliyor, hem de en özel anlarını ülkemizde kutluyor.







Antalya, geçtiğimiz hafta unutulmaz bir düğüne ev sahipliği yaptı. Dubai'de yaşayan ünlü işkadını Prarthana Nandwani ailesi için çok özel bir düğün organize etti.







Dubai'deki dergilerde en vzyoner 50 kadın arasında gösterilen, dünyaca ünlü isimlerin katıldığı davetlerde adından söz ettiren Nandwani, son olarak Will Smith ile bir galada bir araya gelmişti.







Ünlü işkadını, abisi için çok sevdiği Antalya'da 3 gün 3 gece süren lüksün ve ihtişamın ön planda olduğu bir organizasyon yaptı.







Pratham Nandwani ile Bhakti Khubchandani'nin düğünü için aile kesenin ağzını açtı. Dünyaca ünlü şarkıcı Atıf Aslam sahneye çıktı. Antalya'nın en lüks oteli konuklar ve görevliler için kapatıldı.







500'ü aşkın davetlinin geldiği otelde konuklar davul ve zurna ekibiyle karşılandı. Kadın davetliler için onlarca makyöz getirildi. 3 gün, boyunca partiler düzenlendi. Organizasyon şirketlerinde görev alanlar da otelde konakladı.







Konuklar ve çalışanlar için hiçbir aksaklık olmaması amacıyla hummalı bir çalışma yapıldı. Ekip düğünden mutlu ayrıldı. Bu yıl da Türkiye yine en dikkat çekici organizasyonlara ev sahipliği yapacak ve dünyanın en ünlü ve sayılı isimlerini ağırlayacak.