Kadir İnanır’a büyük tepki: Sen bari bu oyuna gelme!

Kadir İnanır’ın, HDP’lilerle yan yana tiyatro oyunu izlemesi, yüzlerce şehit veren Ordu’yu ayağa kaldırdı: ‘CHP ile HDP’nin hangi oyun için bir araya geldiği belli. Senin böyle bir oyunun içinde ne işin var?’

Terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu bulunan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, bir tiyatro oyunu yazdı. O oyunu izleyenler arasında tanıdık isimler dikkat çekti. Terör tutuklusunun oyununu; Canan Kaftancıoğlu, Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş, Pervin Buldan en ön sırada izledi. O isimler arasında Kadir İnanır'ın yer alması ise sanatçının hayranlarını ve hemşehrilerini kızdırdı. CHP'nin tepkilerden çekindiği için HDP ile alenen kol kola giremediğini ama 'sevgisini böyle küçük oyunlarla' gösterdiğini düşünen Ordulular, yüzlerce şehit vermiş bir şehrin sanatçısını böyle bir karede görmekten rahatsız oldu. Bunu da İnanır'a "Onların oynadığı oyun belli ama senin gibi birinin böyle bir 'oyun'da ne işin var?" diyerek gösterdi. Bu arada sosyal medyada İnanır'a sitem tweetler'i atıldı. İşte onlardan birkaçı: 'Her türlü fikre saygım var ama terörist seviciliğe asla!', 'Senin yüzünden Ordulu olmaktan utandım...'







Diyarbakır'da nöbet tutan anaların yanında veya şehit cenazelerinde göremediğim Kadir İnanır'ı bu fotoğrafta görünce, 'Keşke yıllar önce MGD gecesinde Ahmet Kaya'ya çatal-bıçak fırlatılırken tuvalette olan İnanır, burada da tuvalette olsaydı da bu karede yer almasaydı' dedim içimden... Ya da Tatar Ramazan gibi bu oyunu bozabilseydi...

Bu arada İnanır, 'Sevgilim Jülide Kural sahnede olduğu için oradaydım' demesin sakın.

'Buna kim inanır?" diye sormayacağım ama yapacağı bu tür bir savunmaya hayranlarının ve Ordulular'ın inanmayacağı kesin...

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Teleferikte evlilik teklifi, gece Türkçe pop eğlencesi...



Kayak sezonu yeni açılmışken, ben de geçtiğimiz hafta Uludağ'daydım. Ülkemizde kış tatilinin önemli adreslerinden biri olan Uludağ'ın diğer kayak merkezlerinden ayrılan birçok özelliği var ama renkli gece hayatı da bir başka... Uludağ'ın gece eğlencesinin önemli bir durağı ise Sess... Yazın Bodrum'da, kışın İstanbul Nişantaşı'nda hizmet veren Sess, kayak sezonuyla birlikte Uludağ'da da kapılarını açıyor. Mekanın işletmecisi ve eğlence sektörünün duayen ismi Cemal Yarar, Türkçe şarkılar çalan, 80'ler ve 90'ların sevilen şarkılarıyla misafirlerini eğlendiren başka bir mekan olmamasının, Sess'i farklı kıldığını belirtiyor.

Dağdaki en büyük trend ise kara yoluyla saatler süren tırmanış yerine teleferik kullanmak... Teleferiğin sahibi İlker Cumbul, sizi merkeze taşıyan keyifli yolculuğun birçok kişi tarafından fırsata çevrildiğini söylüyor. Özellikle teleferiğin ambiyansında evlenme teklifi yapanlar çokmuş. Bu arada yakın zamanda Sapanca Gölü'ne de teleferik yapılacağını ilk kez ben duyurayım...