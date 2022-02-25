Haydar Dümen’in kızı Gaye Dümen: Babamın mirası 100 milyon liradan çok daha fazla’

Haydar Dümen’in kızı Gaye Dümen: Babamın 100 milyonluk malının yanı sıra Beyoğlu, Selimpaşa, Mecidiyeköy, Sarıyer, Terkos ve Cihangir’de de mülkleri var

Ünlü psikiyatr Haydar Dümen'in Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen mal varlığı ve mirasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Dümen'in ölmeden önce Beyoğlu'nda sahibi olduğu ve değeri 100 milyon lira olan bina ve dairelerini tanıdığı bir emlakçıya devretmesiyle ortaya çıkan varisler tartışmasına Haydar Dümen'in kızı Gaye Dümen yeni bir boyut kazandırdı.







Babasının mirasının 100 milyon liradan çok daha fazla olduğunu belirten Gaye Dümen, şunları söyledi: "Babam alanında çok iyi bir doktordu. Geçmiş yıllardan günümüze dek Türkiye'nin her yerinden hastaları vardı. Gün içerisinde çok sayıda hasta baktı. Bu yüzden mal varlığının fazla olması şaşırtıcı değil...







Beyoğlu'ndaki bina ve dairelerin yanı sıra babamın Selimpaşa'da 2 villa ve 1 dairesi, Mecidiyeköy'de TMSF'den aldığı 3 dairesi, Terkos Gölü'nde arsası, Cihangir'de deniz manzaralı iki katlı evi, Sıraselviler'de ofisi, Sarıyer'de arsası, Galatasaray Lisesi'nin sokağında büyük bir binası daha var. Bunlar benim bildiklerim..."







'GÜL DÜMEN KENDİSİNE DE MEZAR TAŞI YAPTIRMIŞ'

Gaye Dümen, babası Haydar Dümen ile görüşmesine engel olan üvey annesi Gül Dümen'in, babasının mezar taşına adını yazdırmasına da öfkeli... Gaye Hanım, "Babamızın cenazesine gitmemizi engelleyen Gül Dümen'in kendisi de cenazeye gitmemiş! Babamı mezarlıkta ziyarete gittim.







Bir de babama 'Gül-Haydar Dümen' diye mezar taşı yaptırmış... Babamın doğum ve ölüm tarihlerinin olmadığı, bıyık resmi olan ve sanki kendisi de ölmüş gibi adını yazdırdığı bir mezar taşı yaptırmış. Bu nasıl bir saçmalıktır" dedi.