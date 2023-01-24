Aşağılıksın Paludan!

İslam düşmanı İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Kur’an-ı Kerim’e el uzatmasına Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, “İslam ülkeleri birleşse bu rezillikler olabilir mi, yazık!” diye tepki gösterdi. Bu paylaşıma sanat dünyasından destek yağdı. Başta Yıldız Tilbe olmak üzere birçok sanatçı, rezil İsveçliyi hedef aldı

İsveç'te İslam düşmanı aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'e el uzatması tüm dünyanın gündemine oturdu. Türkiye bu rezilliğe tepkisini çok net koydu. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği çalışanları, protestolar sonrası konsolosluk binasının camına "Kitabı yakan bu aptalın görüşünü paylaşmıyoruz" pankartı astı. Türkiye'nin her yerinde Paludan'a öfke ve protestolar devam ederken Batman'da binlerce kişi 'Kur'an-ı Kerim'e sahip çık' mitinginde bir araya geldi. Bu görüntüler üzerine "Muhteşemsin Batman" diyen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "İsveç'teki insanlık yoksunu bazı onursuzların yüce kitaba yaptıkları rezilce saldırı sonrasında Türkiye gerekli tepkiyi gösterdi.







Diğer İslam ülkelerinden bir ses duymadım. Kur'an-ı Kerim onların da kitabı değil mi? Ne bu korkaklık! İslam ülkeleri birleşse bu rezillikler olabilir mi, yazık" diye açıklamada bulundu. Nihat Hoca'nın tepkisinden sonra sanat dünyası da İsveç'teki bu çirkinliğe sessiz kalmadı.

Yıldız Tilbe, "Allah'a ve indirdiği kitaba düşman olanlardan hiç kimseye dost olmaz. Euro, dolar, silah, ilaç, sanayi ve tüm oyuncaklarıyla, yalancı kanun ve yasalarıyla dünyayı işgal etmişler. İnsanları kendi ülkelerinde esir, aç, susuz ve yoksul bırakmışlar. Bunlar kötülük birliği, iyiliğe düşmanlar... Bu dünya çok firavun gördü bakalım sizi ne bekliyor? İsveç başbakanıymış, Danimarka başbakanıymış, Avrupa Birliği başkanlarıymış... Siz anca kendi başınıza bakarsınız... NATO'ymuş, düşkünler takımı, birbirine yaslanarak ayakta duranlar, ülkem ve değerlerinin düşmanları kazanamayacaksınız" dedi.







Sanatçı Uğur Işılak, "Her halinde nefret, tahrik ve düşmanlık var. Çok aşağılıksın İsveç" diye kızgınlığını dile getirdi.

Murat Kekilli, "Demek ifade özgürlüğü! Kur'an-ı Kerim yakılırsa adı ifade özgürlüğü mü oluyor? Hani Kudüs'te Selahattin Eyyubi'nin, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet'in canlarını ve mallarını bağışlayıp inançlarında özgür bıraktığı atalarının torunları bunlar değil mi? O halde sorun yok! Kim oldukları aşikar... Etme bulma dünyası" diye konuştu.







CEZALARINI BULACAKLAR

Alişan, "Allah belanızı versin... Şerefsiz, soysuz pislikler, yaratıklar" derken, Dursun Ali Erzincanlı da "Bile isteye yaptın. Planlıydı. Göstere göstere yaptın. Neşeliydin. Bu yüzden merhameti hak etmiyorsun. Sana hidayet dilemiyorum. Ama Allah-u Teala dilerse bağışlar, dilerse azap eder. Eğer azap ederse, ihtimal ki son giyindiğin kıyafet alevler olacak" şeklinde konuştu.

İsmail Hakkı, "Viking sonunda İsveç polisi eşliğinde Kur'an-ı Kerim'i yakar. Bu arada Kur'an-ı Kerim kutsal değerinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Kur'an-ı Kerim başımızın tacıdır" yorumunu yaptı.









Ali Nuri Türkoğlu ise şöyle konuştu: "Genel anlamı itibariyle 'batı' hiçbir vakit medeni olmamıştır. Medeniyet başka şey, uygarlık başka... Görece kurdukları uygar düzen vicdan ve gönüle yer olmayan bir barbarlık düzenidir. Sözlüklerinde gönül bulunmayanlar yaptıklarından hiç utanmazlar. Yazıklar olsun!" Söylenecek çokça söz var lakin bu yapılan aşağılık, ırkçı eylem ifade özgürlüğü olarak nitelendirilemez. Bu alçak saldırıyı ve buna izin verenleri lanetliyorum!