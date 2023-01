ÖMER KARAHAN

Rami Kışlası'ndan restore edilerek kütüphaneye dönüştürülen, 220 dönümlük alan içinde, 51 bin metrekarelik peyzaj alanına sahip Rami Kütüphanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Açılışta ben de oradaydım. Gerçek anlamda muazzam bir eser... Oturma kapasitesi 4 bin 200 kişi, kitap kapasitesi ise 2,5 milyon. An itibarıyla koleksiyonda 2 milyondan fazla kitap, dijital materyal ve diğer yayınlar bulunuyor. Daha birçok eserin alımları ise sürüyor.







Her bölümü, her detayıyla bir başyapıt olan kütüphane; Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını, Türkiye Yüzyılı vizyonunu taçlandıran yapıtlar arasındaki yerini aldı. Kütüphane 7/24 açık internet erişimi, kafeleri ve sanat etkinlikleriyle hayatın içinde olacak... Her yaş grubuna hizmet verecek olan Rami Kütüphanesi; Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın sayılı kütüphaneleri arasında yer alıyor. İçerisinde Türkiye'nin en büyük Atatürk kitaplığını barındıran Atatürk İhtisas Kütüphanesi bulunuyor, bu bölümde 20 binden fazla kaynak eser var. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti tarihi, Türk dili ve kültürüyle ilgili eserler de dikkat çekiyor.







Ziyaretçiler, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun ilgili yayınlarını, ayrıca bu konularda yurt içinde ve dışında yayımlanmış farklı eserleri de kütüphanede bulabilecek. Yazma Eserler Kütüphanesi bünyesindeki Şifahane'de gerçekleştirilecek kitap restorasyon çalışmaları ve arşiv bölümleriyle ise kadim bilginin korunması ve gelecek nesillere aktarılması sağlanacak... Ve daha birçok zenginliği bünyesinde barındıran bir ilim, irfan merkezi Rami Kütüphanesi...







Kütüphanenin Türkiye için ayrı bir önemi de; Biosphere tarafından yerinde gerçekleştirilen denetimde, Sürdürülebilirlik Sertifikası almaya hak kazanan ülkemizdeki ilk kurum olması... Emeği geçen herkesi yürekten tebrik etmek bu milletin bir ferdi olarak hepimizin borcu... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve daha birçok kişiye böyle bir eseri kazandırdıkları için teşekkür ediyorum.







Doğru olunca başarı kaçınılmaz!

Bu işin mantığı mıdır, matematiği midir bilemem ancak strateji doğru olunca başarının kaçınılmaz olduğuna eminim... Birkaç ay geçmiş olmasına rağmen Hande Ünsal'ın 'Sen Yokken' şarkısı sürekli karşıma çıkıyor. Geçenlerde radyolarda en çok dinlenme sayısı ile yeni bir başarı elde etmiş Hande bu çalışmasıyla... Parçayı dinledikten sonra Hande'nin yorumundaki duygunun, klibinde gözlerine buğu olarak nasıl yansıdığını gördüm. Bu çoğu sanatçı da olan bir durum değil, tamamen samimiyet ve sevmek ile ilgili... 'Sen Yokken'in söz ve müziği de Ersay Üner imzası taşıyor. Dedim ya iş doğru olunca başarı kaçınılmaz diye, işte Hande de bunu ortaya koymuş.







İngilizler bu adamı seviyor

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in anıldığı törene katılan tek Türk olarak haberlere çıkan Mehmet Gültekin'e, Birleşik Krallık Wessex Kontu Prens Edward tarafından Kraliyet Sonsuzluk Rozeti takdim edildi. Böylelikle Gültekin, Kraliyet sonsuzluk rozetine sahip ilk Türk oldu.