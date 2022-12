Müzikte 2022’nin Z Raporu

İyisiyle kötüsüyle bir yılı daha geride bırakıyoruz… 2023’e sayılı günler kala 2022’de oldukça hareketli geçen müzik dünyasının Z Raporu’nu çıkardık. Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’un verilerine göre işte 2022’nin enleri…

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da müzikseverlerin nabzını tuttu. Zengin müzik arşiviyle dikkat çeken Muud'un, 2022'nin en çok dinlenen ve indirilen şarkı, sanatçı ve albümleri ile kullanıcıların en çok tercih ettiği müzik listeleri belirlendi. 2022'de en uzun zirvede kalan isim UZİ oldu. Yerli sanatçılar listesinde Kurtuluş Kuş & Burak Bulut zirveye yerleşirken, yerli albümler sıralamasında çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1 albümü ilk sırada yer aldı. 2022'de en çok Semicenk'in Düşer Aklıma parçası indirildi. Muud 2022 yılında en çok dinlenen yabancı sanatçılarda şampiyon Maneskin olurken, bu sene Tom Odell-Another Love parçası, yabancı single kategorisinde liderliği elde etti. 2022 senesinde Muud kullanıcılarının en çok tercih ettiği yerli-yabancı listelerinde ise "Herkes Bunları Dinliyor" birinci oldu. İşte en çok zirvede kalan şarkıcılardan en çok dinlenen yerli/yabancı sanatçılara, en çok indirilenden en çok dinlenen albümlere kadar 2022'in en'ler listeleri…







EN ÇOK DİNLENEN YERLİ ŞARKILAR

1. UZİ - ARASAN DA

2. Semicenk - Düşer Aklıma

3. Mustafa Ceceli, Nigar Muharrem - Salıncak 4. KÖFN - Bi' Tek Ben

Anlarım 5. Semicenk&Funda Arar - Al Sevgilim



Beni şaşırtan Kurtuluş Kuş & Burak Bulut ikilisinin başarısından çok, Sefo'nun listeye girememesi. Öyle ya bu sene Uzi'yi ne kadar gördüysek Sefo da bir o kadar piyasayı salladı.



EN ÇOK İNDİRİLEN ŞARKILAR

1. Semicenk - Düşer Aklıma

2. Burak Bulut, Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata

3. Mustafa Ceceli, Nigar Muharrem - Salıncak

4. Edis - Arıyorum

5. Semicenk & Funda Arar - Al Sevgilim



En çok indirilen şarkılar arasında açıkçası Semicenk ve Mustafa Ceceli beni şaşırtan isimler… Çünkü bana göre bu senenin şarkıları çok daha farklıydı ancak bu farklılığın indirilme verilerine yansımaması garip…









EN ÇOK DİNLENEN ALBÜMLER

1. Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1

2. UZI - EL CHAVO

3. Cakal - Paradoks

4. Çeşitli Sanatçılar - Saygı Albümü: Bergen

5. Çeşitli Sanatçılar - Yeni Türkü Zamansız



Pop müzik dünyasında uzun yıllardır fabrika gibi üretim gösteren Serdar Ortaç, ünlüler ile olan tribute albümüyle listenin zirvesinde yer alıyor.



EN ÇOK DİNLENEN YABANCI SANATÇILAR

1. Måneskin

2. Billie Eilish

3. Rihanna

4. The Weeknd

5. Tom Odell



Rihanna gibi bir ismin olduğu listede Måneskin'in zirvede olması onun için büyük başarı olsa gerek…









EN UZUN ZIRVEDE KALANLAR

1. Uzi - Krvn

2. Burak Bulut, Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata

3. Madrigal - Seni Dert Etmeler

4. Edis - Martılar

5. UZİ - PAPARAZZİ



Türkçe rap için 2022 yılı dönüm noktası oldu. Hemen hemen her hafta yeni bir sanatçı, her gün yeni bir parça hayatımıza dahil oldu. Bu alanda da birçok rap'çi dikkati çekerken Uzi zirveyi kimseye kaptırmadı. Bu durum listelere de haliyle yansıdı.









EN ÇOK DİNLENEN YERLİ SANATÇILAR



1. Kurtuluş Kuş & Burak Bulut

2. UZI 3. Semicenk

4. Tarkan

5. Edis



Uzi'nin başarısını bu listede göstermesi de, en uzun zirvede kalanlardaki başarısını da ispatlıyor.