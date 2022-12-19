‘Türk kadınları çok bakımlı ve tarz’

Beşiktaşlı futbolcu Dele Alli’nin model sevgilisi Cindy Kimberly, GÜNAYDIN’a konuştu: “Kedileri çok severim ve Türkiye’nin her yerinde kedi var. İstanbul ve Antalya çok farklı ve güzel şehirler. Ayrıca ünlü ünsüz fark etmez bütün Türk kadınları çok tarz, kendilerine özen gösteriyorlar”

Kariyerini Beşiktaş'ta sürdüren İngiliz futbolcu Dele Alli'nin sevgilisi İspanyol model Cindy Kimberly, Türkiye ve kendisi hakkında soruları yanıtladı.

Türkiye denildiği zaman aklınıza neler geliyor?

Türkiye'ye birkaç defa geldim. Kedileri çok severim. Burada her yerde kedi var ve bu çok güzel bir şey. İstanbul ve Antalya çok farklı ve güzel şehirler. Özellikle İstanbul, çok farklı tatları bir arada bulabileceğiniz bir şehir, ayrı bir dokusu var. Tarihi yerleri de çok etkileyici.







Türk kadınları hakkında neler söylemek istersiniz?

Annem Türk dizilerini çok seviyor. Bu yüzden ben de Türk dizilerine hakimim. Ünlü-ünsüz fark etmez Türk kadınlarına baktığımda, hepsi çok tarz sahibi. Kendilerine özen gösteriyorlar. Oyuncular arasında Serenay Sarıkaya'yı çok beğeniyorum. Onun yer aldığı projeleri daha heyecanlı takip ediyoruz.

Formunuzu nasıl koruyorsunuz?

Bence herkes zayıf olmak zorunda değil. Bedenimiz güzel görünmekten öte işler yapıyor. Yemek yiyoruz, dans ediyoruz, yürüyoruz bu bedenle. O yüzden sadece güzel görünmek için değil tam tersi mutlu olmak için bedenimizi sevmeliyiz. Ayrıca insanın içindeki iyiliğin kendisini güzel gösterdiğine inanıyorum. Sağlıklı beslenmeye, düzenli spor yapmaya özen gösteriyorum.







Hayalleriniz arasında aile kurmak gibi bir düşünce var mı?

Evlilik için şu an yaşımın çok genç olduğunu düşünüyorum. Tabii ki doğru zamanda böyle bir hayalim var. Doğru zaman, doğru insanla... Önce iş hayatımla ilgili hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Aile ile ilgili planlarımın hepsi bu hayallerimi gerçekleştirdikten sonra olacak.



BİR TÜRK DİZİSİNDE ROL ALMAK İSTERİM

Oyunculuk yapmayı düşünüyor musunuz?

İki yıl oyunculuk eğitimi aldım. Ara ara oyunculuk yaptığım projeler oldu. Oyunculuk ilgi duyduğum bir alan. Gelecek sene rol almayı düşündüğüm bir film projesi var. Umarım, annemin severek izlediği Türk dizilerinden ya da filmlerinden birinde de rol alma şansım olur. Bundan mutluluk duyarım.



'DÜRÜST PAYLAŞIMLAR YAPIYORUM'

Sosyal medya paylaşımlarınızda dikkat ettiğiniz konular var mı?

Dürüst paylaşımlar yapmaya özen gösteriyorum. Ama kesinlikle bütün hayatımı yayınlamıyorum. Aile, arkadaş ve özel hayatla ilgili paylaşımlar yapmıyorum. Bu tür konuların insanın kendisine özel kalmasından yanayım. Özellikle ilişkilerimi yayınlamayı çok sevmiyorum.