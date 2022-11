ÖMER KARAHAN

Ruh halimize her durumda eşlik eden tek şey müziktir… Siz de, benim gibi neşelendiğinizde, hüzünlendiğinizde müziksiz yapamıyorsanız, gelin tavsiyeme kulak verin. Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’da günün her saati yerli-yabancı binlerce şarkıya ulaşabilir, en son çıkan albümleri dinleyebilirsiniz. Üstelik dahası da var...

BU HAFTAKİ MUUD'UM

TUTUŞMUŞ BERABER

Melike Şahin

BELKİ

Dedeblüman

BEYOĞLU

Emir Can İğrek

ELBET

Sagopa Kajmer

KAZILI KUYUM

Yüzyüzeyken Konuşuruz







COVER SAVAŞLARI

70'lerde Barış Manço, Cem Karaca ve Erkin Koray yerel kodlarımızı dünya kodlarıyla birleştirerek müziğimizi taçlandırıp kendilerini efsaneleştirdi. Öyle eserler bıraktılar ki miras olarak tarifi mümkün değil… Köklerini bu topraklardan alarak evrenselleştirdikleri parçaların birçoğunu bilen bir çoğunluk olsa da, günümüz kuşak dinleyicilerinin bazıları eserlerin bugünkü adını 'cover' olarak biliyor. Bunu fark eden birçok sanatçı günü kurtarmak için cover'a sarılsa da işin aslı öyle kolay değil… 60'larda Rock n Roll, 70'lerde funk, 80'lerde disco, 90'larda rock, 2000'lerde R&B HipHop öne çıkan janralardı. 2010'lar biraz 2000'lerin devamı niteliğinde gibiydi. 2020'lerde ise alternatif müzik ve rap öne çıktı. Mesela 40 yıl önce liste başı olmuş bir rock şarkı, bugün raggae yorumu ile dikkat çekebiliyor. Ancak söyleyeyim her cover baş döndürmüyor; furyaya uyma sevdasıyla baş ağrısına dönüşmeyen örnekler müstesna...







MÜZİKTE RÖNESANS YAŞADIK

Bu yıl ülkemiz adına müzikte rönesans yaşadık desem yanlış olmaz sanırım… 7'den 70'e toplumun her kesimini kültür sanatla buluşturmayı amaçlayan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığınca Çanakkale'de yapılan Troya Kültür Yolu Festivali'nin ardından Başkent ve Beyoğlu Kültür Yolu Festivalleri Ankara ve İstanbul'da gerçekleşti. Diyarbakır'da Sur Kültür Yolu Festivali, Konya'da Mistik Müzik Festivali düzenlendi. Festivaller 5 şehirde 15 bine yakın sanatçı ve 3 bine yakın etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri ülke genelinde büyük heyecan uyandırdı.







TARİHTE BUGÜN

Tarihler 27 Kasım 1973 yılını gösterdiğinde Amerikalı rapçi Carl Terrell Mitchell ya da sahne adıyla Twista dünyaya geldi. 1990 yıllardan günümüze dek sürdürdüğü sanat hayatında Twista sayısız hit parçaya imza attı, dünyanın birçok yerinde konserler verdi. Bugün doğum günü olan Twista'yı sizinle paylaşmamın nedeni ise ilginç bir yönü… Twista; 1992'de 55 saniyede 598 hece söyleyerek dünyanın en hızlı rapçi'si olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.







ÜÇÜNCÜ YENİLER

Son zamanların öne çıkan en belirgin müzik türü alternatif Türk müziği… Üçüncü Yeniler ismiyle başlattıkları bir akımda hızla ilerliyorlar. Birçoğu bu sınıflandırmadan hoşnut değil. İlginç ve garip sanatçı ve grup isimleriyle müzik piyasasında yer alıyorlar. "İstediğimiz tek şey müzik yapmak" diyorlar. İkinci yeniye karşı oluşturulmuş bir düzen göremesem de yaşadığım kültüre ait izler bulabildiğimde ben de bu çekimin etkisi altına giriyorum. Dolu Kadehi Ters Tut, Evdeki Saat, Yüzyüzeyken Konuşuruz, İkiye On Kala, Büyük Ev Ablukada, KÖFN, Madrigal, Son Feci Bisiklet, Perdenin Ardındakiler, Melike Şahin son dönemde ilgiyle takip ettiklerimden.







KAÇIRMAYIN!

Aralık ayında İstanbul'daki müzik etkinlikleri arasından birkaçına gitmek için sabırsızlanıyorum. Siz de not alarak bu konserleri kaçırmayın.

■ 3 Aralık Nazan Öncel -IF BEŞİKTAŞ

■ 10 Aralık Melike Şahin -BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİ

■ 13 Aralık Özgün Müzikte Bir Portre: Ahmet Kaya -AKM

■ 15 Aralık Evgeny Grinko- BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİ