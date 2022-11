ÖMER KARAHAN

ABD merkezli New York Times gazetesi, İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı haberini dünyaya "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor" ifadelerini kullanarak Türkiye'ye bel altı vurmaya kalktı. Ayrıca haberde New York Times, "Türkiye turizm sektörü koronavirüs pandemisinden kurtulmak için çalışırken, patlama yıllarca süren sakinliği paramparça etti" diyerek karın ağrısını dışarı vurdu.









Korku ve kaos ortamı oluşturmak için atıldığı belli olan bu manşetlerin kime hizmet ettiği ortada. Daha geçenlerde Yunanistan Başbakanı Miçotakis ağlıyordu; "Bu yıl Rusya'ya yaptırımlar yüzünden hiç turist gelmedi, herkes Türkiye'ye gitti" diye... Bu haberi görünce nedense aklıma birden o açıklama geldi!







Türkiye'deki patlamayı turizmle ilişkilendirmede tereddüt etmeyen yabancı basın, Paris, Barselona, Nice saldırılarında manşetlerinizde 'Pray' (Dua etmek) vurgusu yapıyor! Halbuki o şehirlerde dünyanın en önemli turizm merkezleri. Ama dedim ya bu manşetlerin amacı belli... Bu arada patlamadan hemen sonra sadece yabancı basın değil içimizdeki hainler de saklandıkları karanlık köşelerden başlarını çıkardı. Can Dündar gibi adı 'hain' sözüyle bütünleşmiş leş kargası da arka arkaya paylaşımlar yaparak ortalığı karıştırmaya çabaladı. Ama herkes şunu iyi bilsin ki gelişen, büyüyen Türkiye kimseye pabuç bırakmaz.

Bu arada yakalanan teröristin üzerindeki 'New York' yazısı da dikkat çekiciydi. Kendilerine TIR'lar dolusu silah ve mühümmat yardımı yapan bir ülkenin sembol şehrinin ismini üzerinde taşıyan teröristin korku dolu gözleri bize çok şey anlatmalı. Bu terör örgütlerini, onların maşalarını bir kez daha lanetliyorum.



ALIRIM IP'Nİ, BULURUM SENİ!

G.Saray'a 7-0 yenilerek tarihinin en farklı mağlubiyetini alan Başakşehir'de kaptan Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir, sosyal medya paylaşımıyla olay olmuştu. Öyle racon kesiyordu ki biran Ezel dizisinde canlandırdığı Ramiz Karaeski karakteriyle hafızalara kazınan rahmetli Tuncel Kurtiz gibiydi...







Gözlerini kısarak "Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner. Sabah ola hayrola" gibi konuşmalarıyla viral oldu. Eda Tekdemir şöyle diyordu: "Herkesin IP'sini ayrı alırım. Ayrı görüşürüz!" Bu holigan çıkışları yapan kişi bir futbolcu eşi olunca hiç yakışık almıyor! Eğer futbolcu eşiysen iki düşünüp bir konuşman gerekiyor!



DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKİYOR

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Suna karakteriyle Oktay Kaynarca ile Ebru Özkan'ın kızını canlandıran ve büyük beğeni toplayan Mina Derman, son günlerin dikkat çeken isimlerinden.







Geçen gün bir etkinlikte dikkatimi çekti Mina Derman... Herkesin ilgi odağıydı... Derman, BBCS dizi setinde usta oyunculardan çok şey öğrendiğini söyledi.