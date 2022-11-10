ÖMER KARAHAN

Sanatçı Uğur Işılak'ın Londra'da vereceği konser, konserin yapılacağı otele saldırı yapılacağına dair ihbar geldiği iddiasıyla, 'güvenlik' gerekçe gösterilerek iptal edildi. Halk ozanı geleneğinin son temsilcilerinden kabul edilen Işılak'ın hedef alınması şaşırtıcı değil. Çünkü konserin güvenlik bahanesiyle iptal edilmesinin arka planında terör örgütü PKK ve FETÖ'cü lobilerin işbirliği olduğu belirtildi.



İSTİKAMET BÜYÜK TÜRKİYE

Işılak, konserinin iptal edilmesinin ardından "Konserimiz, güya 'güvenlik sebebiyle' İngiliz yetkilileri tarafından iptal edilmiştir. Her defasında, iptalin bir gün kala beyan edilmesi de art niyetin farklı bir tezahürü. Bu antidemokratik kararı kınıyor, vatandaşlarımızdan özür diliyorum'' açıklamasında bulundu.







Hiçbir zaman terör örgütleri ve lobilerine pabuç bırakmayan Işılak, yine lafı gediğine oturttu: ''Konserimizi iptal eden İngiltere'ye ve avenesine bir fotoğraf bırakıyorum. Hamdolsun ki, 'emperyalist abilere' ülkesini şikâyet eden adam olmadık bugüne kadar. Ne karanlık örgütlerle işimiz oldu ne de işi olanlarla bağımız... Başımız dik, istikametimiz Büyük Türkiye" diyerek Türk bayraklı fotoğraf paylaştı.

Özellikle belli ülkelerde yürütülen bu karanlık lobi, 'güvenlik' adı altında istediği gibi at koşturuyor koşturmasına da Uğur Işılak'ın da dediği gibi kimin ne olduğunu açıkça herkes biliyor, kıvırmaya gerek yok!

Bu arada Avrupa Birliği Türkiye Demokratları Birliği de konserin iptali üzerine şu açıklamayı yaptı: "Londra'da organize etmeyi planladığımız programımız otel yönetimi tarafından güvenlik gerekçesiyle iptal edilmiştir. İngiltere'de Türk toplumunun birlik ve beraberliğinin inşası için yapmış olduğumuz bu programın iptal olması hayal kırıklığı yarattı. İngiltere'de Türk toplumunun program yapabileceği bir yerinin olmaması ve derneklerimizin bundan faydalanamaması çok büyük bir açık."



RUMELİHİSARI'NDA 600 YILLIK NOSTALJİ

Herkesin kendini iyi hissettiği bir yer vardır. Benim favori adresim ise Bebek-Emirgan hattı. Geçenlerde aynı güzergahta dolaşırken Hisar'daki bir kafeye oturup eşsiz Boğaz manzarasını izledim.







Yaklaşık 600 yıllık tarihi ile dünyanın en iyi korunmuş yapılarından birisi olan Rumelihisarı'nın yanında bulunan mekanda arka arkaya 8 bardak çay içtim. Bu arada mekanın sahibi olan Rizeli Erkan Altunbaş'la sohbet ettim.







Altunbaş, bir zamanlar İstanbul'un en eşsiz konser mekanı olan Rumelihisarı günlerinden bugüne nostaljik bir yolculuğa çıkardı beni. Babası Rüştü Altunbaş tarafından kurulan ve 70 yıllık tarihe sahip olan kafenin Rize'nin yaylalarından gelen lezzetleri nefisti. Yolunuz düşürse bu tarihi mekanda oturun, gemileri izleyin, bir bardak da demli çay için.



RAP'Çİ UZİ GS İÇİN MARŞ YAPACAK

Rap'in sevilen iki ismi Canbay& olker tarafından sarı lacivertli kulüp için hazırlanmış olan 'Çubuklu' parçası çıktı. Henüz kısa bir süre olmasına rağmen milyonlarca izlenme sayısına ulaştı.







Bu yıl ligde ve Avrupa arenasında başarılı bir şekilde mücade veren sarı-lacivertlilere gönül veren Canbay&Wolker'ın bu parçası sonrası müzik yazarımız Hakan Uç ile konuştum. Rap'çilerde birbirlerine diss atmak, aşık geleneğindeki atışmalar gibi... "Peki Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a gönül veren taraftarlar için fanatik bir rap'çi devreye girer mi?" diye sordum Hakan'a...







Hakan beni de heyecanlandıran gelişmeyi paylaştı; rap'çi Uzi de, Galatasaray için marş yapmak için kolları sıvamış. Kendisi de koyu bir Galatasaraylı olan Uzi'nin parçayla ilgili Arda Turan gibi isimler ile temasa geçtiğini söyledi Hakan... Bir Galatasaraylı olarak Uzi'nin imza atacağı şarkıyı sabırsızlıkla bekliyorum...