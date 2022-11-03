ÖMER KARAHAN

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022 yılının ilk 8 ayında Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısını açıkladı. Bu rapora göre; Türkiye, bu süre içinde toplam 32 milyon 500 bin 190 ziyaretçiyi ağırladı. Bu sayının illere göre dağılımı herkes tarafından rahatça tahmin ediliyor şüphesiz... Ancak turist koridorunda dikkatimi en çok Van çekiyor... Van adeta İranlıların İbiza'sı... Mesela gölün kenarındaki özel villalar, parti evi olarak kiralanıyor. Şehirde onlarca kulüp yalnızca İranlı turistlerin eğlenmesi için hizmet veriyor. Hafta sonları otellerde yer bulmak neredeyse imkansız...

Van Valisi Ozan Balcı, 26 Eylül'e kadar gelen İranlı turist sayısının 338 bin 321 olduğunu açıkladı. Sayının yıl sonuna kadar 500 bini geçeceği öngörülüyor.







SABAH Gazetesi Eğitim Editörü arkadaşım Ceyda Karaaslan, geçtiğimiz günlerde Van'daydı... Onunla konuştum, o kadar ilginç anekdotlar paylaştı ki... Van'da bulunan İranlı bir kafe sahibiyle sohbet etmiş Ceyda... "Türkiye'de özgürüz" diyerek söze başlamış İranlı Hamid...







Ve şöyle devam etmiş: "Özgürlüğün en büyük simgesi bizim için eğlence ve disko. Van'da onlarca İran diskosu var, Farsça ve Türkçe şarkılar eşliğinde eğleniyoruz. Kadınlar diskoya girer girmez başörtüsünü çıkartıyor. Damsız girersen 140 lira ücret alınıyor ancak genellikle ailece geliyorlar ve giriş ücretleri 50 lira...







Ayrıca eğlenen İranlılar sadece gençlerden oluşmuyor, orta yaş ve üstü de Van'da sabaha kadar eğleniyor. Çoğunlukla cumadan gelip pazartesi dönüyorlar. Kent meydanı, cadde ve sokaklarda akşam eğlencesi için İranlılara el broşürleri dağıtılıyor..."

Telefonu kapattığımda Ceyda Karaaslan'ın çok güzel bir cümlesi vardı: "Tahran'ın eğlenceye açılan kapısı Van" diye... Gerçekten öyle...









ULUSLARARASI PROJE

Amerikalı şarkıcı ve kültür elçisi sanatçı Maya Azucena'nın bir söyleşisine denk geldim; kadınlar için hayata geçirilen bir projede yer almaktan duyduğu mutluluğu anlatıp Merve Yıldız'a teşekkürlerini sunuyordu...









Acaba ne kaçırdım derken bir de baktım ki yönetmen Merve Yıldız, 'Warrior' (Savaşçı) isminde bir film çekmiş. Filmde başrolde Maya Azucena'yı kamera karşına geçirmiş. Kendisiyle de konuşup tebrik ettiğim Yıldız, "Bu filmi dünya çapında kadınların özgürlüğüne ithaf ediyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki tüm kadınların yanındayız, konuşma özgürlüğü, yaşam, güç ve mutluluklarını talep ediyoruz. Bu projenin yönetmeni olmaktan gurur duyuyorum" dedi. İzlemenizi tavsiye ederim.







İYİ Kİ GERİ DÖNDÜN

Can Ozan'ın 'Toprak Yağmura' parçası o kadar beğenildi ki, birçok sanatçı da farklı tarzlarda o parçayla ilgili çalışmalar yapıyor. Şarkıyla ilgili son olarak DJ Cenk Niğdelioğlu'nun Tuana Özkurt ile yaptığı çalışmayı dinledim. Cenk Niğdelioğlu zaten müzik dünyasında kabul görmüş bir isim ve epeydir çalışma yapmıyordu. Niğdelioğlu'nun 'Toprak Yağmura' için yaptığı CN Farewell Edit'i 'İyi ki geri döndün' dedirtiyor.