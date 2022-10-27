ÖMER KARAHAN

Şiddetin her türlüsüne asla sessiz kalmayıp yüksek sesle dile getirmemiz gerekiyor. Çok net... Kimsenin böyle bir durumda yalnız kalmaması, uygulayanın da cezasını çekmesi lazım... Bu kim olursa olsun böyle... Günlerdir Ebru Şallı'nın, eşi Uğur Akkuş'tan araç içinde şiddet görmesi konuşuluyor.







Gerçi olay medyaya yansıdıktan sonra Şallı eşiyle ilgili "Aile arasında tartışma da olur, fikir ayrılıkları da. Şiddet görsem söylerim" diyerek bu durumu sineye çekmeye çalıştı. Ardından bir görgü tanığı "Hem sözlü şiddet vardı hem de eşi onu darp ediyordu. Şallı'yı araçtan biz çıkardık. Titremiş, korkmuş, şok halindeydi" diyerek Şallı'nın yalanını ortaya çıkardı.

Şiddet gibi bir eylem cereyan etmişken ilk etapta yalanlamayı tercih eden Şallı, yine yalana sarıldı. Yahu seni arabasına alan görgü tanığı olayı anlatırken niye konuyu çarptırıp Uğur Akkuş'u aklamaya çalışıyorsun!

'Beyimdir sever de döver de' demeyi niçin benimsemiş? Şiddet ölçeğinin giderek artacağından mı korkuyor? Ne zamandır şiddet görüyor? İlişkilerinin başından bugüne sergiledikleri mutlu aile tablosu balon mu? Ortada bu sorular varken 'Konuyu kapattım siz tekrar açıp kaşımayın' diyemezsin Ebru... Böyle bir konu yaşanırken algıyı başka bir yere yükleme çabası tam anlamıyla zayıflıktır... Yıllardır bu camianın içerisinde çizilen güçlü kadın imajını Uğur Akkuş gölgesinde eritmek çok acı...



Samimi, makyajsız bir şarkı

İlk kez Konya'da sahneye çıkan Osman Şahin günlerdir müzik dünyasında konuşuluyor. İlk teklisi 'Dağıldım' tüm dijital platformlarda iki versiyon halinde yayınladı. Çalışma oldukça başarılı... Ana temasında Türk müziği esintileri ile beraber batı sentezlerini de barındıran, tarz kalıplarının dışında ve herkesin kendinden bir parça bulabileceği samimi, makyajsız bir şarkı.







Herkesin konuştuğu projeyi hayata geçiren isim ise müzik dünyasının vizyon sahibi ismi Uğur Bayhan... Bayhan'ın yenilikçi tavır sergilemesi müzik dünyası için büyük şans... Şahin, şarkısıyla ilgili "Bu şarkı bana kendimle yüzleşmenin gücünü gösterdi ve yeni bir başlangıç hediye etti" diyor. Yolun açık olsun...



Dünyanın kapıları Türk öğrencilere açılıyor

Günlerce konuşulmuştu Mehmet Gültekin ismi... İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in davetinde bulunan tek Türk oydu. Eğitim üzerine yatırımları bulunan Gültekin, Kanadalı Michael Steele ile eğitim için protokol imzaladı.







Bu imza ile Türkiye'deki başarılı öğrenciler için dünyanın her yerinde üniversitelerin kapılarının açılacağını ve dezavantajlı gelir grubundaki öğrencilere finansal destek sağlanacağını belirtti.