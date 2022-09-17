ÖMER KARAHAN

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamalarında sahneye çıkan Tarkan'ın belediyeden aldığı ücret konuşuluyor kapalı kapılar ardında... İlk önce ücret alınmayacak denildi, ardından Tunç Soyer'in "Kaşe alıp bağış yapacak" demesi mide bulandırdı. Akabinde hemen derneklere bağışların yapılacağı söylenerek Tarkan'ın imajı toparlanmaya çalışıldı. Şimdi sıkı durun; "Tek kuruş istemiyor" denilen, ardından ufak bir kaşe ücreti aldığı belirtilen yüce gönüllü (!) ve erdemli (!) Tarkan'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 450 bin dolar (dünkü kur itibariyle 8 milyon lira) aldığı sektör içinde konuşuluyor. Müzik sektörünün ünlü bir menajeri Tarkan'ın kaşe ücreti olarak bu parayı aldığını iddia etti. Ee tabi Mega star'a mega ücret olacaktı ne sandınız... Zaten geçtiğimiz ay bir dijital platformun tanıtım gecesinde de sahne alan Tarkan, aşağı yukarı yine bu rakamlarda bir ücret almıştı.







Tarkan, İzmir konserinin aldığı bu parayı Darüşşafaka, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile Mor Çatı'ya 1'er milyon lira bağışta bulunarak 3 milyon lirayı hibe etmiş. Ee tabi arada kalanı da kendisine almış. Anlayacağınız Tarkan 5 milyonu cukkalamış! Tarkan'ın o akşamki konserinde sahne için de 2 milyon lira harcanmış.







Gönül isterdi ki Tarkan şehit torunu olarak böyle önemli bir etkinlik için para almayıp o parayı İzmir'e ithaf etsin ama nafile. Şimdi kulaklarımda Tarkan'ın 'Cuppa' şarkısı çınlıyor ama Cukka olarak: Çaresi yok yanacağız biz de / Birilerine kanacağız biz de / Vuracağız dibe dibe önce/ Elbette havalanacağız biz de /Cukka Cukka Cukka / Bağıra çağıra bas bas / Sabaha kadar dans.



MAGAZİNİN OSCARLARI 3 EKİM'DE SAHİPLERİNİ BULACAK

Magazin Gazetecileri Derneği tarafından Turkcell ana sponsorluğunda bu yıl 26'ncısı düzenlenecek Altın Objektif Ödül Töreni 3 Ekim Pazartesi akşamı gerçekleşecek. Televizyon, sinema, tiyatro, müzik dünyasının en başarılı sanatçıları ve yapıtlarının ödüllerine kavuşacağı geceyi Ebru Akel sunacak, komedyen Doğu Demirkol stand-up gösterisi yapacak.







Türkiye'nin en köklü ve tarafsız ödül markalarından biri haline gelen MGD Altın Objektif Ödülleri, sanatçıları ve gazetecileri başarıya teşvik etmekle birlikte sanatçı-gazeteci dayanışmasını da geliştirme misyonunu layıkıyla gerçekleştiriyor.



MARDİN'DE ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLDÜ

Yeşilçam Doğa ve Çocuk Filmleri Festivali Mardin'de 5 bin çocuğu sanatla buluşturdu. 'Yeşile Saygı' misyonu kapsamında, 16 köy, bir engelli rehabilitasyon merkezi ve Mardin Yetiştirme Yurdu'ndaki 5 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.







Konusu doğa ve çocuk olan filmlerin ön eleme jürisinde; İspanyol yönetmen Daniel Matesanz, yönetmen Tekin Girgin, Mardinli ödüllü yönetmen Necdet Yiğit, Hande Demirdere ve Canan Akyurt yer aldı. Projenin finali, Dünya Çocuklar Günü ve Dünya Habitat Günü olan 1 Ekim'de özel konuklarla Mardin'de yapılacak.



BÜYÜKÇEKMECE EGE SAHİLLERİNİ ARATMIYOR

Yaz bitti, deniz ve güneş tutkunları üzgün... Yazı bitirmek istemeyen ya da Ege sahillerini özleyen birçok kişinin yeni gözdesi Büyükçekmece sahili oldu. Büyükçekmece'de denize sıfır konumdaki, Mehmet Aziz Saral'ın sahibi olduğu mekan, Ege-Akdeniz sahillerini aratmıyor.







Şimdiden Ekim ayına rezervasyonların yapıldığı mekanda kumun üzerinde gün batımı izlemek mümkün. Kışın güneş arayan, Dubai'de 2-3 ay geçiren ünlülerin yeni adresleri de belli oldu anlayacağınız.