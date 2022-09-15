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ÖMER KARAHAN
15 Eylül 2022, Perşembe ÖMER KARAHAN

Tarkan belediyeden kaç lira aldı?

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamalarında sahneye çıkan Tarkan'ın belediyeden para alacağı kesinleşti. "Tek kuruş istemiyor" denilen Tarkan'a yüklü bir ödeme yapılacak. Bu arada Tarkan, konser gelirini Darüşşafaka, Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile Mor Çatı'ya bağışlayacakmış. Bazıları "Erdemli bir davranış" diye Tarkan'ı alkışlıyor! Erdem; ücret almayacağım deyip sonra belediyeden yüklü cukka indirmek değildir.



Erdemli olmak "Bir şehit torunu olarak böyle önemli bir etkinlik için para mı isteyeceğim? Belediye bana vereceği parayla İzmirlilerin sorunlarını çözsün!" demektir. Bu saatten sonra milli değerlerin ardına sığınarak sahnede şov yapan Tarkan alacağı ücreti açıklamalı, İzmir Büyükşehir Belediyesi de kestiği faturayı kamuoyuyla paylaşmalıdır. Bu artık bir zorunluluk, gerekliliktir. GÜNAYDIN olarak bu paranın takipçisi olacağımızı buradan ilan ediyorum.

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