Yazar Ece Özbaş: Hayallerimi Atiye çaldı

Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı, geçtiğimiz yıllarda dijital platformda yayınlanan 'Atiye' adlı dizinin yapımcısı, senaryonun Ece Özbaş'ın kitabından kopyalandığı iddiasıyla mahkemelik oldu!

'Atiye' dizisinin, Ece Özbaş tarafından 2017 yılında yazılan 'Sihrin Kovulmuş Melekleri' adlı kitaptan çalıntı olduğu ortaya çıktı.







"Kitabı defalarca okuduk, dizinin her bölümünü defalarca izledik ve notlar çıkardık. Yaklaşık yirmi keskin benzeşme ile esinlenmenin ötesinde bir intihal yakaladık" diyen Özbaş'ın avukatı Tolga Hasan Özalp, müvekkilinin hukuk mücadelesini şöyle anlattı:







"Önce yayıncı kuruluşu bulduk. RTÜK'e, kurumsal adını öğrenmek maksadıyla yazılar yazdık, sonra yapımcıyı bulduk, kanuni haklarımızın himayesi babında önce uzlaşma yollarını aradık, ama öyle tepeden baktılar ki... Birkaç ay geçmesine rağmen en sonunda aldığımız cevap 'Hayır, sizinle anlaşamayız' oldu."







'ACI BİR DURUM'

Özalp, sürecin sonunda İstanbul 2. Fikri ve Sinai Haklar Mahkemesi'nde dava açmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Yazar Ece Özbaş ise "Düşünün çocuğunuz var, annesi olduğunu biliyorsunuz, fakat o çocuk sizi bilmiyor. Haykırıyorsunuz, kimse dinlemiyor, o benim diyorsunuz umursayan yok. Gerçekten çok acı bir durum" diye konuştu.







'BU ROMAN YAZILMASA BÖYLE BİR DİZİ OLMAZDI'

Ece Özbaş'ın avukatı Tolga Hasan Özalp, sözlerine şöyle devam etti:

"2021/128e. dosya numarasıyla kayıtlanan yargılamada atanan bilirkişi heyeti incelemesi sonucunda, 'Sihrin Kovulmuş Melekleri' adlı eserden yüzde 70 oranında intihal edilerek 'Atiye'nin senaryosunun oluşturulduğu görüşü bildirildi. Bu, böyle bir roman olmasaydı, böyle bir dizinin olmayacağı anlamına gelir. Eser neredeyse tamamen kopyalanmış, kurgu, diyaloglar ve sahneler eser üzerinden inşa edilmiştir. İntihalin çarpıcı bir örneğidir Atiye dizisi."