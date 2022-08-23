ÖMER KARAHAN

Ecrin Su Çoban, 15 yaşında... Çocuk yaşlarda fenomen olarak oyunculuğa adım attı. 'Masal Şatosu' serisinin ilk filmi 'Masal Şatosu: Sihirli Davet'te rol aldı. Şu an sinemalarda gişede olan serinin ikinci filmi 'Masal Şatosu: Gizemli Misafir'de de rol alıyor ...







Daha yolun çok başında olan genç oyuncunun paylaşımını görünce şaşkına döndüm. Daha 15 yaşında olan Çoban, arabada direksiyonun başına geçmiş, 'Bas Gaza Aşkım Bas Gaza' şarkısını son ses açarak araba kullanıyor. Beynimden vurulmuşa döndüm.







Henüz ehliyeti olmayan bir genç kız böyle bir sorumsuzluğu nasıl yapabilir! Hele Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazalarında hayatını kaybeden onlarca vatandaşımızın acısı boğazımı düğümlerken...







Ecrin hiç mi düşünmedin, olası bir trafik kazasına sebebiyet verseydin ne olurdu diye? 'Ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza alırım biter, gider' mi dedin? Yazık! 'Z Kuşağı şöyle, Z Kuşağı böyle' diye böbürlenip bizleri ileriye taşıyacağını düşündüğümüz neslimiz böyle geliyorsa vay halimize... Bir röportajında "Psikolojik desteğe gerek duymadım" diye bir açıklamana denk geldim. Sen bu cümleni bir kez daha düşün istersen!

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RENK USTASI 6 ESERİYLE TÜRKİYE'DE



Dünyaca ünlü Lübnan asıllı Türk ressam Shahi Dayekh, 23-28 Ağustos tarihleri arasında Bodrum Art Fair'de gerçekleşecek sergiye altı eseriyle katılıyor. Ünlü ressam, kasımda İstanbul Sanat Fuarı'nda ve Mart 2023'te ise Dubai'de sergilerine devam edecek.







Lübnan, Belçika, İspanya, ABD, İstanbul, Suudi Arabistan gibi farklı yerlerde yaşayan Dayekh, resimlerinde çoğunlukla kadın silüetlerine, gözlere ve şehir manzaralarına yer veriyor. Renkleri katman olarak kullanan sanatçının resimleri her bakışınızda farklı duygular uyandırıyor. Yolunuz Bodrum'a düşerse, bu sergiyi kaçırmamanızı öneririm.

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'GENÇLERİMİZLE ÜSKÜDAR'DA TARİH YAZDIK'



Üsküdar Belediyesi, Harem Meydanı'nda düzenlediği 3 günlük Üsküdar Fest ile Türkiye'nin en genç festivali oldu. Derya Uluğ, Ceza, İkilem, Kolpa, Sefo, Pinhani gibi isimlerin sahneye çıktığı etkinliğe İstanbul'un dört yanından 3 günde 300 bin genç katıldı.







Bu gerçekten büyük bir başarı... Üsküdar'ı bilim, sanat ve kültür merkezi haline dönüştüren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen "Gençlerimizin sevgisi, güzelliği, heyecanı ile Türkiye'nin en genç festivalinde burada üç gün boyunca tarih yazdık. Sadece Üsküdar değil, İstanbul'un dört bir yanından gelen binlerce genci mutlu etmek, bizleri de sevindirdi. İyi ki varsınız gençler" dedi.