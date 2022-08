ÖMER KARAHAN

Gülşen, hafta sonu izleyenlerini şaşırtmayarak yine yarı çıplak halde sahneye çıktı. Gülşen bu görüntüleriyle konuşulmaktan her zaman çok hoşnut zaten... Kucağa oturmak, popo tokatlatmak filan Gülşen sahnelerinde artık bir ritüel. Seyirci de böyle absürtlüklere alışkın. Zaten böyle görüntüler olmadı- ğında pop müzik adına bir terslik var demekten alamıyorum kendimi. Bu arada asla Gülşen'in stilini eleştirmiyorum, sakın ola yanlış anlaşılmasın... Ancak bu sefer Gülşen de bu halinden bıkmış veya vicdanen rahatsızlık duymuş olacak ki, göğüsleri açık bir şekilde sahneye çıkmasını manasız, hatta çirkin diyebileceğim bir kılıf ile kapatma hissi duydu. Konserinin ilerleyen dakikalarında, üstelik kimse de kendisine bir şey sormadan, "En masum yerlerimiz olan memelerimiz, annelerimizin memeleri açık olsun, bırakın..." dedi.







O kadar saçmaladı ki Gülşen, ne dediğinin farkında değil... Annelik ve emzirme kutsallığı ile sahnede meme açmak aynı kefeye konur mu hiç? Elma ile armut, sap ile saman karıştırılır da bu kadarına pes gerçekten... Sahnede meme açmak; teşhircilik ve kendisi cinsel meta olarak göstermek değil de nedir? Bu konuşma tamamen bir rezillik! Yıllardır tartışılan, kadını meta haline getiren teşhircilik olgusunu, nasıl anne ve çocuğun emzirme olayıyla bağdaştırabilir? Gülşen bana göre tam bir akıl tutulması yaşıyor, bu gel-gitleri tedaviye ihtiyaç duyduğunun açık göstergesi bence...









"NERENİ AÇARSAN AÇ!"

Modernleşmek öyle beden teşhirciliği ile değil, fikir ve üretim ile olur... Gülşen'e dost sandığı yakın çevresi öyle bir gaz vermiş ki artık neyi ne yapacağını, nerede nasıl konuşacağını bilemiyor. Muhtemel o günkü konserinde bulunduğu bölgede denizden sert meltemler esiyordu ve beyninde tahribat oluştu. Kendisi de anne olan ve çocuğunu emziren bir kadının böyle izansız konuşma yapması mümkün değil çünkü.







Annenin gündelik hayatın her neresinde olursa olsun göğsünü açıp çocuğunu emzirmesi, dünyanın her yerinde olduğu gibi diğer canlılarda bile muhteşem bir andır. Bu olayı böyle paçavralıklarla ağızlara dolamak gerçekten rezillikte dibin dibidir! Gülşen'e kimse bu şekilde giyinme demiyor, istediğini giysin ama ne konuştuğunu da tartarak konuşsun! Bu açıklama sonrası binlerce tweet atıldı Gülşen için... Herkes ayıplayıp Gülşen'e had bildiriyor... Sanatçısından vatandaşına herkes bu talihsiz demeç karşısında sessizliğini koruyamadı. Aslı Hünel, "Anneler ve anneliği karıştırmayalım, artık yeter. Nereni açarsan aç ama sus" derken, Nuriye Yaşar isimli bir kadın kullanıcı "Kadın olarak utanıyorum. Anneler ve kadınlar kutsaldır. Böyle ucuzlaştırılarak ayaklar altına alınamaz" diye paylaşımlarda bulundu.