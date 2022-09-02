Ünlü piyanist Süher Pekinel: Kocamın servetinde gözüm olsa 33 yıl önce evlilik sözleşmesi yapmazdım

Alzheimer’a yakalanan işadamı Ömer Pekin Baran’ın çocukları, üvey anneleri Süher Pekinel’i, babalarının mal varlığından faydalanarak haksız kazanç elde etmekle suçladı. Pekinel, “Kocamın servetinde gözüm olsa 33 yıl önce onunla evlilik sözleşmesi yapmazdım... Konuttan uzaklaştırma cezası verdirip beni eşimden ayrı düşürdüler” dedi

Ünlü piyanist Süher Pekinel'in eşi işadamı Ömer Pekin Baran rahatsızlanınca, Baran'ın ilk evliliğinden olan çocukları İdil Baran Süalp ve Emre Baran, babalarının malvarlığından faydalanarak haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla üvey annelerine dava açmıştı. Mahkeme ise Baran'ın mal varlığını kayıt altına almak için vasi olarak Av. İbrahim Bülbül'ü atamıştı. Vasi Bülbül ise Pekinel'in 2 ay süreyle konuttan uzaklaşmasına karar vermişti.



MİRASTAN FERAGAT ETTİ

İki aylık süre sonrası eşinin ilk evliliğinden olan çocukları, uzaklaştırma kararının uzatılmasına yönelik talepte bulundu. Ancak bu talepleri Vesayet Makamı tarafından reddedildi. Ayrıca çocukların babalarının tedavisine ilişkin kararları verme talepleri de reddedildi. 33 yıllık eşinin mal varlığında gözünün olmadığını, seneler önce karşılıklı olarak mirastan feragat sözleşmesi imzaladıklarını söyleyen ünlü piyanistin yazılı açıklamasında şu satırlar yer aldı:







"Eşimin çocukları, planlanmış şekilde vasi ve yardımcıları ile tüm girişimlerini babalarının onayı dışında çıkarları doğrultusunda yürüttü. Babalarının yönetimini sahte imzalar ile ele geçirdiklerine dair yürütülen soruşturma devam ediyor. Av. Bülbül vasi olarak atandığından beri, eşimin sağlığına yönelik yanlış tedaviler yapılıp ona zarar verildi. Yoğun uğraşlarla bulduğumuz en iyi hemşireleri evden uzaklaştırmış, üstelik silah taşıyan yardımcısıyla bilinçli şekilde eşimin tedavisini olumsuz etkiledi"



'GÖRDÜĞÜMDE ÇOK ZAYIFLAMIŞ VE YIPRANMIŞTI'

Süher Pekinel yaptığı yazılı açıklamada "Bu dönem, eşim ve benim için hayatımızın en yıpratıcı süreci oldu ve halen de devam etmektedir" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Eşim gibi önemli ve varlıklı kişilere bu şekilde vasi tayin edilmesi hem şaşırtıcı ve hem de düşündürücüdür. Bana haksız ve hukuka aykırı olarak aldırdıkları 2 aylık uzaklaştırma sürecinin bitiminden sonra eşimdeki belirgin fiziksel yıpranmalar, derin hüzün, yorgunluk ve verdiği kilolar karşısında şoke olmuştum."







VASİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Süher Pekinel'in avukatları süreçle ilgili şu açıklamaları yaptı:

İdil Baran Süalp ve Emre Baran, babalarının onayı olmaksızın vasisi olarak kendilerinin atanmalarını talep etmişlerdir. Çocukların Pekinel'e karşı dava açtıkları bilgisi gerçek dışıdır.

Pekinel, eşinin mal varlığında azalmaya yol açacak tasarruflardan haberdar olur olmaz davaya müdahale etmiştir. Bunun tek sebebi eşinin öncelikle sağlığını korumaktır. Pekinel, çocukların vasi tayin edilmesinin eşinin maddi-manevi haklarına aykırılık teşkil edeceğini ve onun yararına aykırı olacağını delilleri ile ortaya koymuştur. Mahkeme de çocukların vasi olma taleplerini reddederek, 3. kişiyi görevlendirmiştir.

Vasinin hukuka aykırı talebi ile Pekinel için aldırdığı konuttan uzaklaştırma kararı sona ermiştir, çocukların kararın uzatılmasına yönelik talepleri reddedilmiştir. Kısıtlının üstün yararına aykırı hareket eden vasinin görevine son verilmiş, hakkında soruşturma başlatmıştır. Suç teşkil eden eylemleri sebebiyle çocukları hakkında başlatılan soruşturmalar da sürmektedir.