ÖMER KARAHAN

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarında sahneye çıkan Tarkan'ın ücret almayacağını günler öncesinden duyurmuştu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer...









Bu Tarkan cephesinden yapılan güzel bir jest olarak yorumlandı, Tarkan da sessiz kalarak bu durumu teyit etti... Ancak ücret alınmayacağını ifade eden Tunç Soyer, konserin üzerinden birkaç gün geçince çark etti ve Tarkan'ın 'kaşe ücreti' adı altında alacağı parayı hayır işine aktaracağını söyledi. Soyer, "Tarkan'ın cebine 1 kuruş girmeyecek. O kadar yüce gönüllü ki... Kaşe ücreti olarak alması gereken ücreti hayır işine aktaracak. Başlıkları konuşuyoruz. Yurt mu yapsın, kreş mi yapsın diye konuşuyoruz" dedi.







Neymiş Tarkan yurt yaptıracakmış... Ondan kat be kat az para kazanan sanatçıların okul yaptırdığı bir ortamda Tarkan'ın yurt değil kampüs yaptıracak gücü var. Yok starmış, yok yüce gönüllüymüş, geçin bunları! Yalan dolan! Ben Tarkan'dan; Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadeleyle efsane olan dedesi Gazi Üsteğmen Ali Dursun Tevetoğlu'nun şanlı mirasına uygun şekilde davranıp o sahnede tek kuruş almadan şarkı söylemesini beklerdim.

Ama nerede o yüce gönüllülük? Varsa yoksa yalan, kıvırma!







REDDETMESİ GEREKİRDİ

Tarkan'a gönül veren milyonlar, onu o akşam İzmir'deki konserde vatansever bir sanatçı olarak düşünüp ücret almadığını bildiği için iyice bağrına basarken bu 'kaşe' işi çıktı!

Bir hayır yapılacaktı madem Tarkan'ın bu konserden elde ettiği kaşeye ihtiyacı mı vardı? Daha yeni yabancı bir platform konserinden milyonlar kazanan Megastar İzmir'e jest yapsaydı... İkiyüzlülük o kadar net ki, Tunç Soyer bu durumu anlatıp yan basmasa Tarkan, 'ülkesi için fedakarlık yapan, para pul gözetmeyen, hayır hasenat sahibi bir sanatçı' olarak anılacak...







Allah'tan neyi nerede konuşacağını bilmeyen Tunç Soyer, ağzından 'kaşe' meselesini kaçırdı da gerçek ortaya çıktı.

Bu saatten sonra Tarkan, "Tüm malımı mülkümü devletim, milletim için bağışlıyorum" dese bile artık benim için kıymeti yok! Yalanı dolanı sevmem ben, haydi beyler naş naş!