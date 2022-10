ÖMER KARAHAN

Kel olmak ile ilgili yerli yersiz her daim geyikler yapılır, durur... Bununla ilgili bir kısım kel mevzuya dahil olur, bir kısım ise ortamdan direkt ayrılır. Ancak mevzuya dahil olanları her zaman takdir etmişimdir...







Sanat dünyasında da kellik ile geyikleri göğüsleyen en önde isimdir Bedük... Kendi kelliği ile her daim mavralara katılan Bedük, konser sırasında çekilen bir videosunu paylaştı.







Bedük şarkısını söylerken bildiğin kömür üzerindeki kebap gibi dumanı üstünde tutuşuyor. Şarkıcı bu komik hallerini bir de 'keluminati' etiketiyle paylaşıyor. İnsanın kendi ile barışık olması kadar daha güzel ne olabilir ki...



ŞİDDET MAĞDURU KADINLARIN DAVALARINDAN ÜCRET ALMIYOR

Hukuk fakültesi öğrencilerine burs veren ve birçok ünlü isme avukatlık yapan Batuhan Demircan, güzel bir oluşuma imza atmış.







Birçok kadın okuyucu e-mail atınca belki faydam dokunur diye sizlerle paylaşıyorum. Avukat Batuhan Demircan'ın şiddet mağduru kadınların davalarından ücret almadığını öğrendim. Güzel hareket...



YARIM BIRAKMA ARKANDAN AĞLARIM

Oyuncu ve şarkıcı Sera Tokdemir'in 'Buraya Kadar' şarkısı bağımlılık yaptı desem yeri... Tekrar tekrar sıkılmadan dinliyorum parçayı... Söz ve müziği Sera Tokdemir'e ait olan şarkının müziğindeki ahengi sözlerindeki lirikliği ve Sera'nın ses rengindeki buğusu o kadar güzel birleşmiş ki, yalnız ben değil gittiğim yerlerde, radyolarda, dijital listelerde ve arkadaşlarımda sürekli çalıyor.







Oyuncu olarak başarısı zaten ortada olan bir ismin hem söz yazmada hem de yorumlamada başarı göstermesi çok olağan bir şey olmadığı için buradan yeni çalışmalarının gelmesini ümit ettiğimi söylemek istiyorum Sera Tokdemir'e... Dediğin gibi 'Yarım bırakma arkandan ağlarım.'



DÜNYAYI SALLAYAN TÜRK DİJİTAL SANATÇI

Göğsümüzü kabartan, dünyada adından söz ettirmiş bir Türk daha...







Sosyal medyada çizimleri çok konuşulan Yaşar Vurdem'den bahsediyorum. Dünyaca ünlü şirketler için yaptığı gerçekçi dijital illüstrasyonlar ile tanınan Vurdem, 2017'de Amerikalı sanatçı Tanner Patrick'in 'Edgham' albümünün kapağını, 2021'de Cem Adrian'ın Günay Acar ile olan tekli single'i 'Pervane'nin albüm kapağını, 2022'de ise Taşkan'ın 'Bana Ne?' albümünün kapak illüstrasyonunu tasarlamıştı.







Vurdem'in Billie Eilish illüstrasyonu Adobe firması tarafından fark edilip telif hakları istendi. Vurdem, firmanın bizzat ulaşarak çiziminin telif haklarını almak istediği ilk Türk çizer oldu. ABD'de tüm Adobe bilboardlarında yer alıyor Vurdem... Şu an çok gündemde olan Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri'nin ana karakteri olan Galadriel'in de çizimini yaptı. Vurdem'in çalışmaları, ülkemizde dijital sanatın gelişimi için önemli bir nokta...