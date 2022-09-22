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ÖMER KARAHAN
22 Eylül 2022, Perşembe ÖMER KARAHAN

Yüce gönüllü Tarkan gel İstanbul’u da cukkala

Tarkan, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında sahneye çıkmak için 8 milyon lira gibi astronomik bir ücret almasına rağmen Tunç Soyer tarafından “Yüce gönüllü” ilan edilmişti. Tarkan’a bu kez İstanbul’un CHP’li başkanı İmamoğlu’nun “29 Ekim’de de İstanbul’da sahneye çık” diye teklif götürdüğü iddia ediliyor

GÜNAYDIN ORTAYA ÇIKARDI
CHP'li belediyeler, söğüşlenmeye doymuyor! İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Tunç Soyer, Tarkan'la anlaşmıştı.



Önce "Tarkan yüce gönüllülük etti, tek kuruş istemiyor" diyen Soyer, iki gün sonra "Sadece kaşe ücreti alacak" diye kıvırmıştı. Ancak GÜNAYDIN işin peşini bırakmamış ve Tarkan'ın konser için 8 milyon lira aldığını ortaya çıkarmıştı.



KASALAR TARKAN'A TESLİM
Ancak bu fahiş ücret, hizmet yerine şovu seven CHP'li belediyeler tarafından çok astronomik bulunmamışa benziyor. İddialara göre Tarkan için bu kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi devrede!



Başkan İmamoğlu'nun 29 Ekim kutlamaları için Tarkan'a teklif götürdüğü iddia ediliyor. Anlaşılan 8 milyon da onlar ödeyecek. Bu gidişle CHP'li başkanlar, belediye kasalarını 'Yüce gönüllü' Tarkan'a teslim edecek gibi görünüyor.

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