ÖMER KARAHAN

Son günlerin en keyifli olayı şüphesiz Hande Yener konserinde sahneye çıkıp kendinden geçen tonton dedeydi... 'Bakıcaz Artık' şarkısının sözlerini ezbere bilip müziğindeki ritme kendini bırakan tonton dede, başta Hande Yener olmak üzere tüm Çerkezköylüleri şaşkına çevirdi.









O kadar sahneye hakim ve rahattı ki, gençliğinde popstar olmak niyetinde olduğuna eminim... Sosyal medyada Hande Yener ile sahnede feat yapan dedeyle ilgili öyle mavralar var ki, gülmekten kendimi alamadım.



Yaşa değil, oyunculuğa bak!

Çocuk oyuncuların büyüdüklerinde şöhretlerini kaybetmeleri kaçınılmaz... Ülkemizde bu tip örnekler fazlasıyla mevcut... Tabii ki istisnalar hariç... Bu istinaların arasında yer alan Zeynep Selimoğlu da onlardan biri... Ufak yaşlarda popüler dizilerde rol aldıktan sonra eğitimi nedeniyle oyunculuğa bir süre ara veren Zeynep Selimoğlu, dijital proje Andropoz'da izleyici karşısına çıktı.









Engin Günaydın'ın yazdığı ve başrolünü oynadığı Andropoz'da çocuk oyuncular önemli rolleri üstlenmiş ve Zeynep Selimoğlu da canlandırdığı karakterle rolünün hakkını veriyor. Demek başarılı olunca sektörde devamlılık gösterebiliyorsun. Yolun açık olsun Zeynep Selimoğlu...



Mardini bir de sen rap'çi olma!

Çok korkuyorum ülkemizde bir olayın beğenilmesinden, popüler olmasından, konuşulmasından... Kazayla bir başarı geliyorsa hemen peşinden başkaları geliyor... Ve maalesef olur olmaz, yerli yersiz, uygun uygunsuz fark etmiyor bu... Ülkemizde rap müzik popüler olunca rap'çiliğe soyunan ünlü şarkıcılar kervanına son olarak Berdan Mardini dahil olmuş...









'Ey Yüreğim' isimli yeni çalışmasında Mardini minik bir rap resitali sunuyor! Şarkı gerçek bir aşka yazılan ağıt diye adlandırılmış fakat Berdan Mardini'nin kendinden emin rap'çi tarzı bir anda şarkıyı romantik komediye çevirmiş. Lütfen bunu hem kendinize hem de bizlere yapmayın. Bırakın bazı şeyler de sizsiz ilerlesin, su aksın yolunu bulsun, yapmamış olun, bu kadar zor mu?