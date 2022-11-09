ÖMER KARAHAN

Şanlıurfa'da, Memocan olarak tanınan solist Mehmet Yıldırım yıllardır televizyon programlarında, sıra gecelerinde ve düğünlerde sahne alıyor. Kariyeri boyunca birkaç albüm çalışması da yapan Memocan, Urfa'da özellikle sıra gecelerinin en çok aranan ismi... Geçtiğimiz gün Şanlıurfa'daydım. Akşamına hemen sıra gecesine katıldım. Tesadüfe bakın ki, Memocan beni bilmeden 'Ağam olasan Ömer, Paşam olasan Ömer' nakaratlarıyla karşıladı. Oturur oturmaz halaya çağırdı. Oldukça renkli bir karakter Memocan...







Özellikle yabancı turistler onun eğlencesini kaçırmak istemiyor. 'Yav Sen Neredesin?' cümlesi ile türkülerine ara verip dinleyicileri kahkaha tufanını sürükleyen Memocan'ın turistler tarafından tercih edilmesinin en büyük nedeni dünyaca ünlü iki kere Oscar ödülü kazanmış Amerikalı oyuncu Kevin Spacey'e olan benzerliği... Takım elbisesi ile sahnesini icra eden Memocan'ı izlerken halay çeken Kevin Spacey görüntüsü direk akıllarda canlanıyor. Urfalı Kevin Spacey olarak sıra gecelerinde fırtına gibi esen Memocan, Türkçe ve Kürtçe şarkılarıyla saatlerce sahnede esiyor, rezervasyonları günler öncesinden belirleniyor.



İLKİN, BİLDİĞİNİZ ÜNLÜLERDEN DEĞİL!

Rol aldığı dizilerle ünü ülke sınırlarını aşan bir isim İlkin Tüfekçi... Geçenlerde yabancı bir TV kanalına verdiği röportajına denk geldim güzel ismin... İletişimi güçlü, hoşgörülü ve oldukça samimi... Bu kadar popülerliğin arasında böyle kalabilmek güç doğrusu... Tanıdığımız ünlülere hiç benzemeyen birisi... Uzun süredir dikkatimi çeken bir isim olduğu için bazı notlar çıkardım İlkin Tüfekçi hakkında...







Her sezon iki-üç oyunla mutlaka sahnede yer alıyor. Almanya, Kolombiya, İtalya, Fransa, Arjantin, İspanya, Mısır ve Arabistan ve daha birçok ülkede ciddi bir hayran kitlesine sahip... Dergilere kapak oluyor, projelerden teklif geliyor, yurt dışından ödüller alıyor. Sezonda mutlaka popüler dizi veya sinema projelerinde ön plana çıkıyor. Bir futbol efsanesi İlyas Tüfekçi'nin kızı ayrıca... Şöhretin getirdiklerinin aksine kaprisli veya şımarık değil... David Beckham, Gipsy Kings gibi birçok dünyaca ünlü isim, onu sosyal medyada takip ediyor.



'İNTİKAM OYUNLARI' KİTABI ÇIKTI

Bir hackerin Almanya'dan başlayarak Türkiye'de devam eden çok konuşulacak intikam planının anlatıldığı 'İntikam Oyunları' filminin bir de kitabını çıkardı Zeki Sincar... Kitapta filmdeki oyuncuların mesajlarına yer verildi. Sincar, kitabın ilk baskısını filmin başrol oyuncusu usta isim Turgay Tanülkü'ye hediye etti.







Başrollerinde Turgay Tanülkü, Wilma Elles, Barış Küçükgüler, Mehmet Çepiç, Emin Olcay, İpek Tenolcay ve Selahattin Taşdöğen gibi birçok usta ismin yer aldığı aksiyon kategorisindeki film, 2023 Ocak'ta vizyona girecek.