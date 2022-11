ÖMER KARAHAN

Singapur'da Çin Sanatı üzerine eğitim alan Ming Wong, resmen Bülent Ersoy'un hastası! Singapurlu sanatçı, Almanya'da televizyonlara çıkarak şarkı söylüyor, 'Bülent Wongsoy' adı altında şovlar yapıyor. Diva'nın albüm kapaklarını kendince uyarlıyor... Berlin'de yaşayan Wong internet sitesinde yayınladığı Almanca, İngilizce ve Türkçe mesajında ise Bülent Ersoy'un hayatından kesitler sunuyor. Ersoy'un sadece yüz veya saç şeklini değil, kostümlerini hatta küpesini bile kopyalıyor. Almanya'da Türklerin yoğun yaşadığı bölgede sergi dahi açtı.







Wong, bir dönem kısa film çekip Ersoy'un 80 darbesi sonrası yaşadıklarını kısa bir filmde bile anlattı. Tabii içine mizah da katarak. Neyse o adam, bu kez işi Ersoy'un hayatını filme çekme noktasına kadar götürünce baltayı taşa vurdu. Wong'un bu girişiminden haberdar olan Ersoy çok öfkelenmiş. Daha önce uyardığı, hatta mahkemeye bile verdiği adamın filmini yapmasını istemiyormuş. Diva'nın yakın çevresine "Hayatımın film olmasını istemiyorum" dediği konuşuluyor.

Öyle ya Bülent Ersoy gibi büyük bir sanatçının hayatını anlatılacak film, böyle bir çakmaya düşmemeli. Eğer çekilecekse de doğru bir isme emanet edilmeli!



HER ŞEY FUTBOL İÇİN

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar için sosyal medya ve paylaşım platformlarından inanılmaz görüntüler ortaya çıktı. Ev sahibi Katar, Dünya Kupası'na beklenen ilgi olmadığı için iddiaya göre Pakistan'dan taraftar kiraladı.







Sosyal medyada yayılan görüntülere göre her ülke için ayrı ayrı Pakistanlı taraftarlar kiralanarak Alman, İngiliz, Arjantinli, Brezilyalı ve Portekizli taraftarların toplu şekilde yürüdüğü görülüyor.





Katar hükümetinin taraftar başına 10 dolar, 3 öğün yemek ve ücretsiz konaklama gibi imkanlar sağladığı ve maç günleri de boş kalan tribünlerde Pakistanlılara tezahürat yaptırıp para vereceği konuşuluyor. 20 Kasım'da başlayacak olan ve ilk kez bir Arap ülkesinde düzenlenecek turnuvayı ve Pakistanlıları merakla bekliyorum.



BABA-OĞUL GÜNÜ İÇİN GÜZEL ALTERNATİF

Erkek çocuklarının en sevdiği anlardan biri, babasıyla baş başa geçirdiği zamanlardır. Ben de bir evlat sahibi olduğum için zaman zaman onunla baba-oğul günü yapmaya çalışıyorum. Geçenlerde onu alıp Ataşehir'in yolunu tuttum.







Basketbol tutkunlarının yanı sıra çocukların aileleriyle birlikte geldiği NBA sergisine gittik. Sergiyi gezdik, orada keyifli aktivitelere katıldık. Basketbol toplarıyla yapılan akrobasi ve dans gösterileri unutulmazdı. 31 Aralık'a kadar açık kalacak olan 'The NBA Exhibition'ı kaçırmayın derim.