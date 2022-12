ÖMER KARAHAN

Türk pop müziğinin en güçlü yorumcularından birisidir Zerrin Özer... Aşırı duygusal oluşu şarkılarında insanın yüzüne tokat gibi çarpar, alır diyar diyar gezdirir sizi... Kendisine has giyim kuşamı, kahkahasıyla da çok özeldir...







'Gönül', 'O Yaz', 'Dünya Tatlısı', 'Bir Gülü Sevdim', 'Paşa Gönlüm' ve daha neler neler... Geçenlerde müziği bıraktığını açıklamış neyse ki sonra bu kararından vazgeçmişti. Dijital dünyada varlığını sürdürme kararı alan Zerrin Özer, geçtiğimiz günlerde 'Zerrince' bir sitem ve istekte bulundu. Özer, "Yahu kanalıma niye abone olmuyorsunuz? Yakışır mı bana 10 bin kişilik abone sayısı! Lütfen kanalıma abone olun" dedi. Hemen abone oldum! Bence siz de böylesine önemli ve sembol bir ismi takip etmelisiniz.



ZAMANE ATI

Motosikleti gerçekten bir felsefe olarak gören birkaç kişi vardır, onların başında da Uğur Işılak gelir. Işılak için motosikleti, kendi deyimiyle 'zamane atı'dır... 4 mevsim kullanır; yağmur, çamur, kar hiç fark etmez onun için...







Geçenlerde kendisiyle bir araya geldim, motosiklet üzerine sohbet ettik... Işılak, "Risklidir ama heyecanlıdır. Ne kadar iyi olursan ol tevekkülü elden bırakmazsın motosiklet kullanırken, bu vesileyle her bindiğinde Yaradan'a tevekkül edersin... Motosiklet bir yolcu olduğumuzu hatırlatır, yolda olmanın bilincinde bulursun kendini..." dedi. Hakikaten öyle...



BUNU BİR TEK TOPALOĞLU YAPAR!

Şarkıcı ve besteci Mustafa Topaloğlu, en hit 6 parçasını birleştirip 5 dakika 54 saniyelik tek bir şarkı yaptı... Evet yanlış duymadınız, sanatçı 'Uzaylı Mashup' çalışmasında; 'Emine', 'Muallim', 'Çikolata Sevgilim', 'Hayırdır İnşallah', 'Taktım' ve 'Oni' gibi döneminde en çok kaset satış rakamını elde eden eserlerinden potpori oluşturdu.







Sanırım böyle bir çalışma için 'ilk' dersem yanlış olmaz. Çünkü bugüne dek herkes 'Best of' diyerek eski şarkılarını yeni altyapılarla revize ederken Topaloğlu çok farklı bir çalışma yaptı. Müzikte ve yaşamında tekdüzelikten kaçınan cesur bir isim olunca iş böyle oluyor işte... Yürekten kutluyorum Topaloğlu'nu!



TÜRK-AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİ TİCARETE DÖNÜŞTÜ

Funda Şen ismini hiç duydunuz mu? Türk Silahlı Kuvvetleri için yapılmış 1600 belgesel ve eğitim filmlerinin yönetmenliğini üstlenen bir isim kendisi.







Dijital strateji ajansı olan Şen'in bir Azerbaycan kanalı ile anlaşma yaptığını duydum. Böylelikle Türkiye-Azerbaycan ortaklığında ses getirecek yeni projelere imza atılacak.