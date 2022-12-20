ÖMER KARAHAN

Son günlerin en popüler ikilisi Aslı Turanlı ile Burak Çelik şüphesiz... Güzel kız-yakışıklı oğlan güzellemeleriyle hikayeler yazılıyor iki oyuncunun hayranları tarafından... Burak Çelik, atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'a 'Jean Luc' karakteriyle dahil oldu, Aslı Turanlı da yeni bir proje için görüşme halinde... Çift oldukça samimi, doğal ve uyumlu. Burak, 21 Temmuz, Aslı ise 22 Temmuz doğumlu, dolayısıyla ikisi de Yengeç burcu... Anlayacağınız oldukça duygusallar... Yaşadıkları aşk için arkadaşları o kadar methiyeler düzüyor ki, "16. yüzyıldaki Kerem ile Aslı aşkının modern versiyonu onlarınki" diyorlar. Aslı Turanlı "En sevdiğim halimdeyim, doğru insanı bulunca doğru bakıp doğru görebiliyorum" diyerek sevgilisine olan aşkını tarif ediyor...







Bu arada ikilinin ailelerinin tanıştığını da öğrendim. Çok yakında Burak ile Aslı masalı da 'Onlar erdi muradına biz çıkalım kerevetine' şeklinde sonlanırsa hiç şaşırmam, benden söylemesi...



NUSRET DÜNYA KUPASINI DA KALDIRDI

Ve 2022 Dünya Kupası'nın galibi Arjantin oldu... 300 milyar dolar harcanan bu alanda en pahalı organizasyon unvanını eline alan Katar'ı 1 ay süren turnuva boyunca 1.4 milyon kişi ziyaret ederken, yaklaşık 3.4 milyon kişi de kupa maçlarını stadyumlarda izledi. Maç başına ortalama 53 bin seyirci sayısı yakalanırken, stadların doluluk oranı da yüzde 96 oldu. Maçlar, 200'den fazla ülkede yayınlandı, yaklaşık 4 milyar insan televizyondan izledi.







20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde tüm dünyanın gözü kulağı 2022 Dünya Kupası Katar'daydı anlayacağınız. Arjantin – Fransa maçı da finale yaraşır şekilde nefesleri kesti. Arjantinli yıldız Lionel Messi, birçok rekoru eline aldığı turnuvada asıl eksik parça olan dünya kupasını müzesine ekleyerek koleksiyonunu tamamladı.







Gecenin en ilginç anlarından birinin kahramanı da Nusret Gökçe'ydi. Dünya Kupası boyunca restoranında yıldızları ağırlayan Nusret, final maçının ardından da sahadaydı. Lionel Messi ile Di Maria'yla birlikte dünya kupasını kaldıran Nusret, tüm takımın sevincine ortak oldu. Bizim Nusret böylece, 'yaşarken yapılması gerekenler' listesini tamamlamış oldu.



KLİBİ 4 AY SONRA GÜNDEM OLDU

Selda Bağcan'ın 'Sana Geldim Can Hüseyin Merhaba' adlı Kerbela Ağıdı'nı seslendiren usta sanatçı Zerrin Özer, sosyal medyada gündem oldu. Özer'in mezarlıkta şarkı söylediği anlar sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar Özer'i eleştirirken, bazıları ise destek verdi.







Konuyla ilgili Zerrin Özer "Allah'ımın cahillerini bilgilendirmekle yükümlüyüm. Çıkan haberlerde kullanılan mezarlık resminin benim klibimle uzaktan yakından ilgisi yoktur. 'Sana Geldim Can Hüseyin Merhaba' adlı ağıdımızın klibi Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde çekilmiştir. Cahilliğinizi biraz yontmak istiyorsanız ağıdımızın sözlerini dikkatlice anlayarak dinleyebilirsiniz" diyerek açıklamada bulundu. Benim anlamadığım nokta; 4 ay önceki klip bugün niçin tartışılıyor? 4 ayda bu klibi kimse mi izlemedi, anlamadım doğrusu...