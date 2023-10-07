ÖMER KARAHAN

Tüm dünya, 11 Temmuz 2025'te vizyona girecek olan Superman'in yeni serisi 'Superman: Legacy'yi bekliyor. Henry Cavill'ın Süpermen karakterini canlandırmayacağını açıklaması üzerine herkes 'Süperman kim olacak?' diye merak içerisindeydi. Yetkililer Süperman karakteri için aylarca oyuncu aradı. Ve son olarak Süpermen'i David Corenswet'in canlandırmasına karar verildi. Yeni Süperman'imiz David Corenswet hepimize hayırlı olsun.







BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Ancak... Aylarca aramaya, çalışmalara yapmaya aslında hiç gerek yoktu. Zira filmlerden arta kalan zamanda Süpermen'in kendisi Türkiye'de yaşamını sürdürüyordu. Kriptonlu değil, Sivaslı, hem de Metropolis'te değil İstanbul'da yaşıyor...

Ahmet Yıldız, sosyal medyada sıkı takipçisi olan bir fenomen... Clark Kent karakterine benzerliğiyle dikkat çeken Yıldız, Süpermen kostümü ile İstanbul'un çeşitli yerlerinde dolaşıyor.







Genci-yaşlısı herkes Süperman'i karşısında görünce şoke oluyor. Süpermen şehir hatları motoruyla Beşiktaş'tan Kadıköy'e geçiyor, orada meydanlarda dolaşıyor. Geçen arabalardan yolda yürüyenlere herkes ona uçması için isteklerde bulunup Batman veya arkadaşlarını soruyor.

Bu arada dünyaca ünlü film serisinin yapımcı firması Warner Bros, Ahmet Yıldız'ı yurtdışında da bir organizasyonda misafir etti ve ürettiği içerikler ve Süperman'a benzerliği konusunda beğenilerini sundu.



100'ÜNCÜ YILA ÖZEL DEV İSTANBUL TABLOSU

Ressam Alev Özas, Cumhuriyetin 100. yılına özel, tek parça bez üzerine, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye aday büyük bir İstanbul tablosu resmediyor... Geçtiğimiz günlerde Ataşehir'e eseri görmeye gittim. Gerçekten muazzam bir emek ve eser... Özas "50 metrelik, panoramik, dev bir İstanbul resmi olsun. Tek parça bir bez aradık. Ancak o tek parça bezi bulmak bir sorundu. Fabrikadan özel olarak çıkarttırdık. Daha sonra deseni çizmem, belli bir aşamaya getirmem gerekiyordu.







Derken, bu kocaman dev resmi, nereye ve nasıl yerleştireceğimiz problem oldu. Bu süreç tam bir yıl aldı" dedi. Art Vizyon adına Ahmet Altınkaya tarafından organize edilen ve 100. yılımıza dair hayata geçirilen çalışmalar arasında oldukça kıymetli bir proje... Eseri incelerken Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami- i Şerifi, Süleymaniye Camii, Topkapı Sarayı, Haliç, Kız Kulesi, Beşiktaş ve Dolmabahçe'nin görüldüğü yerlerde sanki orada yürüyormuş hissine kapılıyorsunuz.



MASKELER BU SERGİDE DÜŞECEK

Ressam Dilşad Atasoy ile yazar Oya Doğan 'Sahte Gerçeklik: Oksimoron' adını verdikleri ortak bir sergiyle sanatseverlerin karşısına çıkıyor. En ihtiyacımız olan samimiyeti yitirdiğimiz şu günlerde bu sahte bakış beni çok cezbediyor.







Maskeli yüzler, zoraki gülümsemeler ve daha niceleri... Oksimoron yaparak yaşamamızı sürdürdüğümüz için bu sergiyi kaçırmayın derim. 21 eser ve enstalasyonların yer aldığı Sahte Gerçeklik: Oksimoron sergisi, 21 Ekim'de Nişantaşı'nda açılıyor.



8 ARALIK'TA VİZYONDA

45 yıllık ömrüne büyük başarılar ve acılar sığdıran Murat Göğebakan'ın hayatı film oldu. Burak Sevinç, Tuvana Türkay, Hande Soral, Kadir Bertan, Feride Çetin ve Necmi Yapıcı'nın rol aldığı 'Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı' filmi, 8 Aralık'ta vizyona girmek için gün sayıyor.







'Kalbim Yaralı' ve 'Ay Yüzlüm' gibi şarkılarıyla Anadolu rock müziğinin önemli temsilcileri arasında yer alan, 31 Temmuz 2014 tarihinde kansere yenik düşen Murat Göğebakan'ın gerçek hayat hikayesinden uyarlanan filmin yapımcılığını Hakan Yusufoğulları ve Mesut Erbaş üstleniyor. Merhum sanatçının annesi Hatice Göğebakan'ın, "Oğlum kanseri yendi ama hasta yatağında eşinin ihanetine çok üzüldü" açıklaması gündem olmuştu.