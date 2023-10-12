ÖMER KARAHAN

Sosyal medyada çok konuşulan İtalyan Vania'nın Murat Kekilli hayranı olup 'Bu Akşam Ölürüm' şarkısında duygulanması sonrası büyük kavuşma gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta bu konuyu yazdıktan sonra Murat Kekilli ile konuşmuştuk... Kekilli, seyahat yazı ve paylaşımları yapan Melis Fontana'nın İtalyan kayınvalidesi Vania ile buluşmak istediğini söyledi.







Ve önceki akşam sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayında Vania ve Murat Kekilli bir araya geldi. Murat Kekilli, hemen gitarını eline alıp 'Bu Akşam Ölürüm' şarkısını İtalyan hayranı için canlı söyledi. O anlarda Vania mutluluktan ne yapacağını bilemedi. Duygulanan Vania, iki yıl önce Murat Kekilli ve şarkısıyla tanıştığını söyleyerek Kekilli'nin Türkiye'de en sevdiği şarkıcı olduğunu söyledi.

Vania'nın yayındaki samimiyetinden ve duygusallığından çok etkilendim. Bir gün İstanbul'a gelirse, kendisini Kekilli'nin konserine götürmek isterim...



GECE HAYATINDA ŞOFÖRLE GEZME MODASI

Artık gece hayatında şoförle gezmeler moda oldu. Neden moda oldu diyeceksiniz eminim... Şöyle ki; valelerin özellikle lüks otellerde 500-600 lira ücret talep etmesi, gecelerde gezmelere doyamayan playboyların canını sıkıyor. Haftada 3-4 gece, 2-3 mekan gezen tanıdık isimler, vale ücretinin yanı sıra bir de bahşiş vermek zorunda kalınca böyle bir yol bulmuşlar. Şimdi şoförle sağa sola giderek kendilerine göre bir ekonomi yapıyorlar.







Geçtiğimiz günlerde Boğaz hattında lüks bir otelin içindeki mekana gittiğimde 'Acaba CEO'lar üst düzey bir toplantı mı yapıyor?' diye düşünürken, bu durumu öğrendim. Şoförlü araçların biri giriyor, biri çıkıyordu. Tabii bu durum valelerin hiç hoşuna gitmiyor.



NASIL GİDİYOR ANLAMADIM!

Yusuf Güney'in Ay'ın arka tarafındaki karanlığa yaptığı ziyaretler malumunuz… Yusuf gidiyor, konuşuyor, geliyor. Oradaki notlarını aktarıp tüm insanlığa aydınlatıyor…







Çok erdemli bir davranış şüphesiz ancak geçen gün yakın bir arkadaşının söylediği cümle aklıma geldikçe beni bir gülme alıyor: "Yusuf Güney navigasyon açmadan evine, bakkala gidemezken Ay'a, Mars'a nasıl gidiyor anlamış değilim!"



AĞIZDAN ÇIKANI KULAKLAR DUYMUYOR!

Bir müteahhidin inşaat işini bırakıp İstanbul demografisi üzerine yaptığı konuşmayı izlerken içim ürperdi. Müteahhit, "Herkes ev sahibi olmasın. Herkes İstanbul'da oturmasın.







Emekli bir çiftin İstanbul'un en güzel yerinde ne işi var? İstanbul'da Türk bile görmememiz lazım" sözleri ile yargı dağıtıyordu. Yaptığı bu açıklamanın farkında mıydı yoksa ucuz bir kahramanlık peşinde miydi bilinmez... Ancak şu net; toplulukta, kamera önünde birisini temsilen konuşulacaksa, ehliyet sahibi olunması gerekiyor.