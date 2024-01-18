ÖMER KARAHAN

Sahnesiyle, danslarıyla, kostümleriyle, enerjisiyle, zamansız bir isim Ajda Pekkan... Süperstar sıfatını layıkıyla her dönem elinde bulunduran Pekkan'ın hayatının film olması herkesi heyecanlandırdı.







Sanat hayatında başarılarla dolu uzun bir yol ve hep zirvede ilerleyen bir kariyer... Heyecanlanmamak mümkün değil... Ayrıca Türk sinemasındaki otobiyografi furyası için de önemli bir proje... Ajda Pekkan'ın hayatının film olacağı duyulur duyulmaz pek tabii gözler filmde Ajda Pekkan'ı kimin oynayacağına çevrildi. Kulisler de hareketlilik arttı ve Serenay Sarıkaya ismi öne çıktı.







Ancak sonra rota Ayça Varlıer'e çevrildi. Saçları sarı iken Ajda Pekkan'ın gençliğine benzetilen Varlıer'in sahne repertuvarında da ağırlıklı olarak Ajda Pekkan şarkıları söylemesi ve dans etmesi öne çıkmasını sağladı. Varlıer'in Ajda Pekkan'ı oynamak için 2 yıldır yaşadığı Amerika'dan da şubat ayında Türkiye'ye döneceğini öğrendim...



SÖMESTİR TAVSİYESİ

'BODY WORLDS: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi'; zürafadan file, köpekbalığından ahtapota, boz ayıdan devekuşuna kadar çok sayıda canlının karmaşık biyolojisini keşfetme imkânı sunuyor.







Her yaştan insanın hayvan anatomisini kolayca anlaması için tasarlanan sergi kapsamında hayvanların iç dünyası, çürümeyi durduran plastinasyon tekniği sayesinde detaylı bir şekilde gösteriliyor. Sergi gördüğü yoğun ilgi nedeniyle ziyaret tarihlerini sömestir tatilinin sonuna kadar uzattı. 4 Şubat'a kadar Ataşehir'deki sergiyi görmenizi tavsiye ederim.



1.5 MİLYON TL'LİK KABAN OLUR MU?

Türkiye günlerdir 1 milyon 321 bin 920 liraya vitrine çıkan, Vikunya yününden yapılan erkek kabanını koşuyor. En lüks markaların araba fiyatıyla yarışan kaban herkesin dilinde. Levon Kordonciyan'a dudak uçuklatan kabanı sordum. İlginç bir bakış açısıyla konuyu değerlendirdi:







"Ömer Bey evet fiyat abartılı gerçekten böyle bir rakam olamaz. İnsanlar marka ya da moda diye bu rakamları vermemeli. Ancak dünyada bazı firmalar isim yapıp markalaşarak imza attıkları ürünler için bu rakamları isteyebiliyor.







Bizim de yerli ve milli markalara imza atmamız lazım. O zaman bizim ürünlerimiz de bu fiyatları etiketlerine yapıştırabilir. Ama maalesef üzülerek söylüyorum ki, bazıları markalaşmak yerine fermuar değiştirmek, paça daraltmakla yetiniyor."