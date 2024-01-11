ÖMER KARAHAN

Çok sevilen hit şarkılara imza atmış bir isim Mustafa Topaloğlu… Yıllardır sürdürdüğü müzik serüveni, gerçekten film gibi... Onlarca sanatçının bugünlere gelmesinde büyük katkısı olan 'Oy Oy Emine' başta olmak üzere milyonlarca satılan kasetlere imza atmış, ünü Avrupa'ya yayılmış bir müzik adamı… Yeni çıkardığı 'Sürgün Yedim' şarkısını tebrik etmek için aradım Mustafa Topaloğlu'nu… Yıllarca içinde biriktirdiği kırgınlığı ile başladı sözlerine, 'Uzaylı' lakabına olan siteminden bu şarkıyı yaptığını söyledi. "Yıllar önce takılan uzaylı sıfatı sonrasında başladı aslında benim sürgünüm…







O günlerden bugüne dek yaşadıklarımı Sürgün Yedim'de anlatmaya çalıştım. 'Uzaylı' lakabı bana yapışınca, ben de onu bırakmak istemedim. Çünkü her gittiğim programda gençler 'Bizi de uzaya götür' diye bağırıyordu. İnsanlar bu espriyi sevdi diye düşündüm. Ancak bunu gerçek sananlar beni sürgüne gönderdi. Rahmetli annem bile köyden geldi, 'Oğlum seni ben doğurdum, niye böyle diyorlar sana?' dedi. Bir şey diyemedim. Çocuklarım yıllarca bana bu kadar ünlü olmama rağmen niçin böyle geyik konusuna takılıp kaldığımı sordu. Gözlerim doldu, bir şey diyemedim hep yutkundum. Çok zorluklar yaşadım. Bugüne dek bunları anlatıp, sevenlerimi üzmek istemedim. Çünkü beni anlayanlar da var!" Mustafa Topaloğlu'nu hayretler içinde dinledim. Topaloğlu özetle 'Uzaylı' olarak anılmanın kendine ve müzik kareyerine büyük zarar verdiğini söyledi.



Azer Bülbül şarkıları mitinglerde boy gösterecek

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin sosyal medyada Azer Bülbül'ün 'Çoğu Bitti Azı Kaldı' şarkısını paylaşmasının ardından 31 Mart yerel seçimleri öncesi miting şarkı savaşları başladı. (Biliyorsunuz Azer Bülbül şarkıları bir süre önce rap sanatçıları tarafından yorumlandı ve her biri milyonlarca dinlenme rakamına ulaştı.







Yani Azer Bülbül öldü ama hâlâ kendisine büyük ilgi var. Bu arada Azer Bülbül'ün hayatı da önümüzdeki günlerde film olarak beyaz perdeye yansıyacak.) AK Parti'nin şarkıyı duyurmasının ardından diğer partilerde Azer Bülbül şarkıları için sıraya girmiş.







Bülbül'ün albüm ve film yapımcısı Uğur Kalabaş "Azer Bülbül, Türkiye'nin özeti… Kendisine gösterilen sevgi bizleri de mutlu ediyor. Albüm olarak sanatçı dostlarımızla yeni şarkılarımız gelirken ayrıca hayatını filme çekmek için gün sayıyoruz" dedi.



Gastronomi ve eğlencede dünyadan çok ileriyiz

İstanbul gecelerinin yeni trendi herkesin dilinde… 80'li yılların şarkılarını disko ve funk müziği ile harmanlayıp, yanına da kebap ve meze sunan, sıradışı konseptlerinden biri olan "Disko Kebap" konsepti Arnavutköy'de yoğun trafik oluşturdu. Şefler Bülent Ilgaz ve Yağız İzgül'ün oluşturduğu konsepti Arda Turan ve Necmettin Karabacak'tan duymuştum.







Özellikle turistler günler öncesinden rezervasyon oluşturuyormuş Dedee'ye… İstanbul başta olmak üzere birçok destinasyonda gastronomi ve eğlence olarak hizmet sektörümüz dünyanın çok ötesinde olduğunu bir kez daha göstermiş olduk.



Bu şarkıyı 'Sevenler Anlar!'

Müslüm Gürses'in seslendirdiği, söz ve müziği Burhan Paker'e ait olan 'Sevenler Anlar' adlı şarkıyı Şahin Duman seslendirdi. Duman, 'Sevenler Anlar' şarkısı için Müslüm Gürses ve Muhterem Nur'u saygıyla andığını söyleyerek şarkıyı tüm sevenlerine armağan ediyor.







Şarkı ve klip 11 Ocak'ta tüm dijital platformlarda yayınlanacak. Sevdiğim bir Müslüm Baba şarkısı yorumu merak ediyorum.