Nepal Güzeli seçilen büyük beden model Jane Dipika Garrett, GÜNAYDIN’ın sorularını yanıtladı. Garrett, “Güzellik için belirli bir beden ve şekle sahip olmaya gerek yok. Kendinizi olduğunuz gibi kabul eder, kendinize güvenirseniz ışık saçarsanız. Tüm kadınlar güzel ve sevilmeye değer” dedi

100 kiloluk Nepal Güzeli Garrett, geçtiğimiz günlerde San Salvador'da düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda tabulara meydan okumuştu. GÜNAYDIN'ın yaptığı 'Yürüyen iskeletler devri bitti" haberini sosyal medyada paylaşıp selam yollayan Garrett, hakkında merak edilenleri de GÜNAYDIN'a anlattı.

Dünyanın her yerinde dayatılan 'sıfır beden model' anlayışını yerle bir ettiniz...

Güzelliğin sadece sıfır beden olmak olmadığını, hepimizin güzel ve sevilmeye değer olduğumuzu dünyaya gösteren toplum öncülerinden biri olduğum için çok gururlu ve minnettarım. Sağlıksız bir yaşam tarzını teşvik etmiyorum kesinlikle, sağlıklı, bütünsel bir yaşam tarzını destekliyorum ama bu noktada insanların kendilerini oldukları gibi kabul etmelerinin önemli olduğunu düşünüyor, kendilerini sevmelerini teşvik ediyorum.

Kendimizle ve bedenimizle barışık olmak, mutlu bir insan olduğumuzun göstergesidir... Siz de öyle misiniz?

Kim olduğumdan ve hayatta bulunduğum yerden çok mutluyum. Çok fazla acı yaşadım ama bu deneyim beni daha güçlü ve cesur yaptı. Kendimi, bedenimi seviyorum. Hormonal sorunlarım olmasına rağmen sağlıklı ve bir yaşam tarzı sürdürmek için elimden geleni yapıyorum.







Bir anlamda da 'Kilolu kadınlar da seksi ve güzeldir' tacını da aldınız.

Önemli olan kim olduğundan emin olmakla, kendine olan güvenle ilgili! Ben kendi cildime güveniyorum, kıvrımlarımı kucaklıyorum ve beni ben yapan da bu! Çoğu kadın sıfır beden değildir ve güzel sayılmamız için belirli bir beden ve şekle sahip olmamız konusunda çok fazla baskı altına giriyoruz! Ancak artık her insanın farklı ve benzersiz olduğunu ve bizi güzel kılan şeyin de bu olduğunun bilinmesinin zamanı geldi.

Vücut ölçülerinizi öğrenebilir miyiz, boyunuz ve kilonuz nedir?

Boyum: 172 cm. Kilom: 80. Bel 83, göğüs 111, kalça 116...

Kaç yaşındasınız?

23 yaşındayım.

Ne iş yapıyorsunuz?

Hemşire, model ve iş kadınıyım. Aynı zamanda polikistik over sendromu, zihinsel sağlık ve vücut pozitifliğinin sosyal savunucusuyum.

Hakkınızda olumsuz yorumlar da yapıldı... Bununla ilgili söylemek istedikleriniz var mı?

Tüm yorumlar için minnettarım ve olumsuz hiçbir şeyin beni rahatsız etmesine izin vermiyorum. Hedeflerime ve yaptığım işe odaklanıyorum.



GÜZELLİK DIŞ GÖRÜNÜŞTE DEĞİL İÇERİDEDİR

Dünya çapında binlerce genç kız 'Zayıf kadın güzeldir' dayatmasıyla açlık diyetleri yapıyor, bazı cerrahi ve estetik operasyonlara giriyor. Bu duruşunuz tüm genç kızlara, kilolu kadınlara ilham kaynağı oldu...

Tüm kadınlar, bedenlerini kabul etmeli. Kendilerini aç bırakmak ya da sağlıksız beslenme gibi uç noktalara gitmemeli. Bence hayatta bir dengeye ihtiyacımız var ve hayatı bu kadar güzel ve yaşamaya değer kılan da bu. Kimsenin kendini güzelleştirmek için aşırıya gitmesine gerek yok. Kendimizi gerçekten olduğumuz gibi sevdiğimizde, enerjimiz güzellik saçar. Gerçekten de güzellik dış görünüşte değil, içeridendir.



TÜRK YEMEKLERİNİ, EN ÇOK DA PİDEYİ SEVİYORUM

Daha önce Türkiye'ye geldiniz mi?

Hayır, Türkiye'ye hiç gitmedim ama gitmek çok isterim. Türk yemeklerini çok seviyorum ve Nepal'deki ünlü bir restoranda her zaman yiyorum. En sevdiğim yemeğiniz pide...