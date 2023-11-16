ÖMER KARAHAN

Kanadalı rapçi Jae Deen, Hz. Muhammed (SAV)'in hayatını okuduktan sonra 16 yaşında Müslüman olmuştu. Ünlü rapçi, terörist İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırıma sessiz kalmadı.







Şarkıcı dostları Karter Zaher ve Shadi Akhi ile 'We Won't' Forget' (Unutmayacağız) isimli bir şarkı yapan Jae Deen, tüm dünyaya insanlık dersi verdi. Şarkı Siyonist işgalcilerin baskı ve zulmü altındaki Filistin halkına adandı. Rapçiler; Filistin, Sudan ve Kongo başta olmak üzere, tarihte baskıya maruz kalmış tüm ülkelerin sesi olmayı amaçlıyor.







Sosyal medya platformları üzerinden yayınlanan video, kısa sürede binlerce izleyiciye ulaşarak büyük yankı buldu. İngilizce, Arapça ve Fransızca olarak seslendirilen eserde Türkçe de kullanılıyor. Şarkıda geçen 'Filistin dualarımdasın. Öldürülen çocukları unutmayacağız. Onlar için savaşıyoruz biz. Sonsuza kadar...' Sözler gerçekten derinden etkiliyor.







Rapçi Jae Deen, "Tüm Müslüman aleminde mazlum milletlere armağan ediyoruz bu marşımızı... Dört farklı dilde eseri yaptık ki dünyaya ulaşabilelim. Özgür Filistin, Kongo, Sudan... Allah dünyadaki tüm mazlum milletleri özgürleştirsin. Bu şarkımızı herkes paylaşsın ki dünya çapında soykırımla mücadele edebilelim" dedi. Bebek ve çocuk katili terörist İsrail'in Filistin'e yaptığı soykırım, zulüm 40 günü geçti ve Jae Deen'in dediği gibi sessiz kalmayıp bunu duyurmayı hiç bırakmamalıyız.



ALIŞILMIŞIN DIŞINDA SAHNELENEN OYUN

Emre Avşar'ın yazdığı ve sahneye koyduğu 'Damgalı', 11 Kasım'da prömiyerini yaptı. Woerktheater'in oyunu 'Damgalı' farklı sosyal statü, geçmiş ve arka plana sahip iki ana karakterin etrafında dönen, bir avukat ve bir mahkum üzerinden topluma bir bakış açısı sunuyor.







Emre Avşar, yazdığı metne sinemasal zamanı monte ederek alışılmışın dışında farklı bir biçim ortaya koyduğunu ifade ediyor. Tiyatro sahnesinde, canlı bir şekilde flashback kullanımının olduğu 'Damgalı' oyununda sahne, bir çeşit kurgu masasına dönüşüyor.



OSMANLI RUHUNU OBADA YAŞAYIN

Dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en büyük film platosu olma özelliğini taşıyan Bozdağ Film Platoları'nın ziyaretçileri, Osmanlı başta olmak üzere eski Türk tarihine ait unsurları keşfediyor. Bozdağ Film Platoları, Türkiye'nin birçok ilinden gelenlerin yanı sıra ağırlıklı olarak Orta Doğu, Orta Asya, Afrika, Balkan ve Latin Amerika ülkelerinden çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.







Ziyaretçiler platoda tarihe yolculuk yaparken Söğüt alanında geleneksel şerbet ve kahve içebiliyor, yemek yiyebiliyor ve hediyelik dükkanında geleneksel kostümler satın alabiliyor. Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkanı, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ, platoda sıcak cam atölyesini deneyimlenebileceğini duyurdu. Osmanlı'nın kurulduğu yerde o zamanın ruhunu yaşayarak cama şekil vermek kendiniz ya da sevdikleriniz için anlamlı bir hediye yapmak isterseniz aklınızda olsun.



FİL ARDAHAN'A GELDİYSE ÇOBAN SERENGETİ'DE Mİ?

Ardahan'da merada hayvanları otlatan bir çoban, karşısına çıktığını ileri sürdüğü filin fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Fil fotoğrafı kısa sürede yayılırken, jandarma ekipleri de bölgeye giderek fili aramaya başladı.







Vali Hayrettin Çiçek ise kentte fil görüldüğü iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Ama çoban Ardahan çayırında fili görüntülemişti. Afrika savanasından çıkıp gelen fil, fotoğrafta oldukça yorgun ve şaşkındı. Tüm dünya uzaylıların gelişini UFO'ları beklerken güzel ülkeme ilk etapta fil gelmesi bence bir işaret… Fil Ardahan'a geldiğine göre çoban da Serengeti'ye gitmiş olabilir mi? Kafamda deli sorular…