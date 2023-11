ÖMER KARAHAN

Dilan Polat'ın tutuklanması sonrası içimiz dışımız oldu enerji... Sosyal medyada yapılan her caps, her paylaşım 'Enercii' şarkısı ile paylaşılır oldu. Hal böyle olunca enerji aşağı enerji yukarı yuvarlanıp gidiyoruz. Şimdi bu enerji konusu ile ilgili değişik bir iddia ortaya atıldı. Milyonlarca dinlenen Dilan Polat'ın 'Enercii'si meğer başkasına aitmiş. Katıldığı bir televizyon programında üne kavuşan enerji terapisti İsmail Yılmaz...







O programda dilinden düşürmediği kelime nedeniyle adı Enerji İsmail'e çıkmıştı. Yılmaz, Dilan Polat'a sitem etti. 13 yıldır enerji terapistliği yapan Yılmaz, 'Enerji' sloganının kendisine ait olduğunu iddia etti. Enerji İsmail "Enerji ve sinerji kelimeleri yıllardır benim sloganım...







Ekranda da bunu çokça dile getirdim. Şimdi Dilan Polat benden esinlendi. Enerji kelimesini sevdiren benim ve bu durumda enerjim çalınmış oldu. O slogan için maddi beklenti içinde değilim. Ama insan o şarkıyı yaparken bir telefon eder, teşekkür ederdi." Enerjinin sahibi kim bilemem ama bu slogan çekirdek gibi herkesin ağzına yapışık kaldı.



GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI

İtalya'da otomobil yarışının zirvesi olarak kabul edilen TCR Italya Şampiyonası, Cumhuriyet'in 100. yılı ile aynı zamanda 28-29 Ekim tarihlerinde İtalya'nın ünlü Formula 1 pisti Imola'da gerçekleştirildi. Yarışta 33 pilot arasındaki tek kadın pilot olan Seda Kaçan, ülkemizi yurt dışında pistlerde temsil eden ilk kadın pilot olmakla kalmayıp çıktığı iki yarışı da tamamlayarak bayrağımızı dalgalandırdı.







Seda, ilkleri başaran Cumhuriyet kadınlarının fotoğraflarının yer aldığı 100. yıl özel kaskı ile yarışarak, öncü kadınların önemini vurguladı. Türk kadınının gücü dünyanın her yerinde göğsümüzü kabartmaya devam ediyor.



YENGE TAM GAZ

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara video klibi de içeren 'Bad Bitch' şarkısıyla müzik dünyasına adım attı. Galatasaray'ın yıldız golcüsü İcardi'nin aynı zamanda menajeri de olan Wanda Nara'nın şarkısı 5 günde milyon izlenme sayısını elde etti. Nara'nın artık kendini tamamen müzik dünyasına kaptırmış durumda olduğu yakın çevresi tarafından konuşuluyor.







Wanda Nara ayrıca dans eğitimi alıp dans yarışmasında da boy göstermeye devam ediyor. Müziği çok seven Nara, dansın kendisine çok şey kattığını ve iyi hissettirdiğini söylüyor. Zaten İcardi'den dolayı Galatasaray taraftarları yengeyi ilgiyle takipte olduğu için Nara hem izlenme hem de dans yarışmasındaki oylamalarda açık ara önde gidiyor.